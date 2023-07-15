Научный сотрудник потеряла 2 млн рублей, установив на телефон «приложение против мошенников»

В Иркутске научный сотрудник скачала на телефон приложение и потеряла 2 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Очередной жертвой телефонных аферистов стала 27-летняя жительница Иркутской области, работающая научным сотрудником. По словам сибирячки, ей позвонил мужчина, который представился специалистом известного банка. Позже она поняла, что разговаривала с жуликом, но было слишком поздно. Преступник напугал жертву тем, что кто-то завладел ее личным кабинетом и оформил кредит.

- Иркутянка не поверила словам незнакомца и решила уточнить информацию на горячей линии кредитной организации. Спустя время аферист вновь связался с заявительницей и пояснил о существовании специальной программы, препятствующей действиям мошенников, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Название мобильного приложения имело схожее название с настоящим банком, и женщина, не заподозрив обмана, решила установить его на свой смартфон. С помощью фейковой программы злоумышленники настроили удаленный доступ к счетам сибирячки, залезли от ее имени в долги и украли около 2 миллионов рублей.

- Позже местная жительница пояснила: она знала о подобных случаях, но мошенники застали ее врасплох. В момент звонка она готовилась к защите научной диссертации, которая должна была состояться на следующий день, - отметили в полиции.

Правоохранители настоятельно просят жителей Приангарья не доверять незнакомцам и не устанавливать приложения с непроверенных онлайн-площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски пропавшего без вести 11-летнего школьника в Братске. (подробности)