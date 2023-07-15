«В кабинете была одна»: в Иркутской области единственная школьница сдала ЕГЭ по китайскому языку на «отлично»

Выпускница иркутской гимназии №25 набрала 88 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. Фото предоставлено героиней публикации.

17-летняя Дарья Пелеханова вчерашняя выпускница, а сегодня – абитуриент. На протяжении всего выпускного класса девушка, как и свои сверстники, усердно готовилась к ЕГЭ. Но не каждый может похвастаться экзаменом по китайскому языку. А уж тем более, написанным на отлично! Учащаяся 25-ой гимназии Иркутска побила рекорд всего региона и набрала 88 баллов. При этом 100-балльный результат в этом году не показал ни один российский школьник.

Экзамен писала в кабинете одна

- Китайский язык я изучаю четыре года, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск Дарья. - Первое время делала это для себя. В 10-м классе просматривала специальности, на которые хотела бы поступить и среди необходимых предметов увидела иностранный язык. Выбирая между китайским и английским, решила, что китайский для меня легче. В гимназии к моему желанию отнеслись абсолютно спокойно, хотя там преподают только английский, немецкий и французский.

Чтобы добиться блестящих результатов на итоговой аттестации, девушка дважды в неделю занималась с репетитором и порой отказывалась ото сна. Но сама иркутянка считает, что в таком режиме живут практически все одиннадцатиклассники. Уверенности в себе перед ЕГЭ добавил международный экзамен. Согласно его результатам, иркутянка владеет четвертым уровнем знания китайского. Именно на него и рассчитана итоговая аттестация.

- Судить, насколько этот предмет на ЕГЭ редкий можно по тому, что при сдаче экзамена я была единственной в аудитории.

Могла написать еще лучше

Что касается структуры ЕГЭ – она не отличается от других иностранных языков. На написание аудирования, письменной и тестовой частей дается 3 часа, еще 15 минут - на устную. Традиционно самые сложные – это последние задания: написать письмо другу и эссе. Здесь проверяется знание грамматики и лексики. Даже, казалось бы, незначительная ошибка может сыграть роль в выставлении оценки.

- Их я называю настоящей лотереей, потому что, именно здесь могут попасться незнакомые иероглифы. Из-за этого я очень переживала. Но планировала сдать на 80-90+ баллов, и ожидание совпало с реальностью. Хотя, когда классный руководитель сказал мне, что у меня хотят взять интервью, то я подумала – если бы то же самое мне сказали до экзамена, я бы написала еще лучше, - смеется собеседница КП-Иркутск. – Самым сложным было успеть выполнить все за 3 часа. В последние 20 минут пришлось торопиться, из-за чего пострадала красота иероглифов, и мне снизили балл.

Девушка стала единственной в регионе с оценкой "5" по китайскому языку. Фото предоставлено героиней публикации.

О том, что стала обладательницей лучшего результата в Иркутской области, Дарья узнала от учителя и была очень удивлена. Желаемый вуз и специальность девушка хранит в секрете. Помимо хороших баллов, ей при поступлении поможет аттестат с отличием.

- Выпускникам я хотела бы посоветовать не так серьезно относиться к ЕГЭ, - говорит Дарья Пелеханова. – Ведь это просто экзамен, одно из жизненных испытаний. В одиннадцатом классе не нужно забывать, что вы молоды. ЕГЭ важно, но не настолько, чтобы полностью изменить чью-то жизнь. После плохой оценки жизнь не заканчивается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году выпускники Иркутской области сдавали английский, французский, китайский и немецкий языки. На высокие баллы – от 80 и выше – английский язык сдали 263 человека (23% от общего числа сдававших). Лучший результат по французскому языку – 85 баллов, по китайскому – 88 баллов, по немецкому – 76 баллов.

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