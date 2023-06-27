«Прислушалась к совету педагога». Школьница из Иркутской области раскрыла секрет почти 200 баллов на ЕГЭ

Софья Рябиченко – одна из самых прилежных учениц в своей школе. Фото: из личного архива героини публикации

Одиннадцатиклассница из Шелеховского района Софья Рябиченко – одна из самых прилежных учениц в своей школе. Пятерками в дневнике радовала родителей и учителей с первого класса. Естественно, хорошего результата за ЕГЭ от нее ждали. Но никак не при этом не мечтали, что она наберет заветных 100 из 100! А Соня смогла! Выпускница рассказала корреспонденту КП-Иркутск, в чем ее секрет.

Боялась забыть нужную формулу

- У меня с первого класса были хорошие оценки, - рассказывает Софья. – Четвертки иногда получала по окружающему миру. Но по математике всегда только «пять». Я очень люблю этот предмет. Формулы, примеры и задачи - все это очень интересно и увлекательно! С удовольствием всегда принимала участие и в школьных олимпиадах.

Сибирячка рассказывает, к ЕГЭ она начала готовиться в летние каникулы перед 11-м классом. Учитель дала задание – прорешать основные задачи из сборника тестов, чтобы на протяжении года выпускники могли спокойно посвятить себя подготовке к более сложным и интересным заданиям. Софья прислушалась совету педагога и все свободное время уделяла занятиям.

- Репетиторов у меня не было. Занималась самостоятельно, - рассказывает Софья. – В феврале только начала учиться по онлайн-курсам, а также смотрела вебинары по решению определенных задач. Уделяла подготовке практически каждый день.

Сибирячка рассказывает, к ЕГЭ она начала готовиться в летние каникулы перед 11-м классом. Фото: из личного архива героини публикации

Софья признается, за несколько дней до экзамена сильно нервничала. Переживала, что не успела повторить тот или иной раздел предмета и боялась – а вдруг попадется именно он? Или в самый нужный момент она от волнения не вспомнит формулу или принцип решения задачи.

- Во время экзамена волнение ушло. Я представила, что это обычный срез знаний, которые часто проходят у нас в школе, - делится секретом Софья. – Когда я вышла с экзамена, и вовсе показалось, что попался легкий вариант. Я понимала, что практически все задания решила верно. И если я где-то и допустила ошибку, то только из-за невнимательности. И была очень рада, когда увидела, что у меня 100 баллов! На пробных испытаниях набирала максимум 95.

Будущее – в компьютерном программировании

Первой, с кем поделилась своим результатом девушка, была ее учитель. Педагог, разумеется, тоже обрадовалась новости, ведь Софья пока единственная из ее выпускников стобалльница. Успехом дочери гордятся и родители. Более того поздравляют не только друзья, но даже другие ученики школы, с которыми Соня не особо и знакома.

Русский язык школьница, кстати, тоже сдала великолепно – на 97 баллов. Допустила в тесте лишь одну ошибку. Признается, написание сочинений дается ей гораздо труднее, чем вычисление интегралов. Осталось лишь дождаться оценок по экзамену по информатике. За нее сибирячка переживает особенно.

- Я знаю, что некоторые задания у меня не получились. Не хватило времени. Я только за десять минут до окончания экзамена поняла, как решается задача, - признается Софья. - Зато остальные задания проверила тщательно. Думаю, что наберется баллов 90.

Свое будущее умница видит в IT-индустрии. Фото: из личного архива героини публикации

Девушка надеется, что в совокупности результаты экзаменов дадут ей возможность получить заветное бюджетное место в одном из университетов Санкт-Петербурга. Свое будущее умница видит в IT-индустрии.

- Хочу стать компьютерным программистом. Мне интересно создание видеоигр, гейм-дизайн, - признается Софья. – Почему именно это? Во-первых, я много времени провожу за компьютером, у меня есть усидчивость, которая требуется в этой профессии. А, во-вторых, программисты должны постоянно учиться, узнавать что-то новое, быть разносторонними. И меня это очень привлекает!

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