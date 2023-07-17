Крыша жилого дома вспыхнула после удара молнии в Иркутской области. Фото сделано очевидцами.

Разбушевавшаяся стихия изрядно напугала жителей Приангарья ночью 17 июля. Раскаты грома были слышны сразу в нескольких населенных пунктах региона. Однако в селе Одинск, под Ангарском, прохождение грозового фронта едва не закончилось трагедией. Там молния ударила прямиком в жилой двухквартирный дом на улице Рассвета. Крыша вспыхнула моментально. Очевидцы заметили зарево и сообщили об этом в экстренные службы. Обращение зарегистрировали в 4:15.

- На момент прибытия первых пожарных расчетов была повреждена кровля, произошло частичное обрушение, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего в тушении участвовали 18 спасателей, были задействованы 3 единицы техники. В результате пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров.

Как стало известно КП, в момент произошедшего внутри находился человек. Однако ему удалось самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных. Сообщается, что вторая квартира не пострадала.

По предварительной информации, причиной случившегося стал грозовой разряд. Дознаватели МЧС России продолжают проверять эту версию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

16 июля из-за грозы произошло аварийное отключение электроснабжения в 12-ти населенных пунктах трех районов Иркутской области. Под отключение попали 2496 жилых домов, 18 социально-значимых объектов. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе.