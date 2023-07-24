Согласие родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных

Я,

(Ф.И.О. родителя полностью)

Паспорт № _________________, выданный (кем, когда)

(серия, №)

как законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных своего сына (дочери), к которым относятся:

-фамилия, имя ребенка;

-возраст ребенка;

- личные данные родителей, контактные телефоны, e-mail;

-образовательное учреждение;

- хобби;

- награды.

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:

Участия в конкурсе «Дети в погонах 2023 в Иркутске» с последующим размещением на сайте http://www.irk.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская правда», в группах «Комсомольской правды» социальных сетей: ВKoнтакте https://vk.com/irkkp, Одноклассники https://ok.ru/irkkp/, Телеграм @irkkp, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM в Иркутске) и Братске (99.5 FM в Братске).

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в сми, в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Организаторы конкурса гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ для целей Участия в конкурсе «Дети в погонах 2023 в Иркутске» и размещения информации о конкурсе на сайте http://www.irk.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская правда», в группах «Комсомольской правды» социальных сетей: ВKoнтакте https://vk.com/irkkp, Одноклассники https://ok.ru/irkkp/, Телеграм @irkkp, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM в Иркутске) и Братске (99.5 FM в Братске), а также для размещения фото и информации об участнике в на сайте http://www.irk.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская правда», в группах «Комсомольской правды» социальных сетей: ВKoнтакте https://vk.com/irkkp, Одноклассники https://ok.ru/irkkp/, Телеграм @irkkp, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM в Иркутске) и Братске (99.5 FM в Братске).

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.

Дата: ________________ Подпись и расшифровка _________________ /_________________________________/

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