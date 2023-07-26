Прыгает на стол и дерет диван! Проверили 5 методов, как отучить кота безобразничать, и вот что сработало

Тимофей - тот еще озорник. Но есть способы его приручить. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

«Тимофей, а ну брысь!» - ору на всю квартиру. Котенок, пушистый шотландец, на секунду замер, а затем, не сводя с меня глаз, снова начал подкрадываться к моей тарелке с едой. И ведь только что наелся корма до отвала, а все равно кажется, что у хозяев вкуснее!

«А говорили, порода поддается дрессировке», - ворчу, сгоняя его на пол. И задумываюсь: как в самом деле отучить его от мелких пакостей, при этом не ругать и не пугать? За советами пошла в интернет.

1. Вырабатываем ассоциации

Сейчас Тимофею четыре месяца. Поточить когти о диван - святое дело! Решила с этим бороться. Для этого пробую метод ассоциаций. Как только котенок начинает драть угол дивана, хватаю его и быстро переношу на когтеточку. Он бежит обратно. И так носимся туда-обратно раз пять. Бесполезно: мебель ему явно нравится больше! Но я тоже упрямая. Спустя неделю тренировок он наконец-то стал точить когти в положенном месте. Сам! А чтобы еще больше подружить его с когтеточкой, я повесила на нее игрушку.

- Кошка и дрессировка - понятия несовместимые, - смеется ветеринарный врач Александр Тихенко. - Очень они своенравные, тапочки приносить, как собаки, точно не будут. Но сформировать полезные привычки можно. Лучше расположить в квартире 2 - 3 когтеточки, чтобы он быстрее привык к ним. Ругать и наказывать точно не надо - питомец начнет вас бояться или делать назло.

2. Громко шипим

Когда Тимофей в очередной раз запрыгнул на обеденный стол, мы с супругом решили проверить, чей способ сработает быстрее. Я по советам из сети громко шипела: неприятный звук должен отвлечь питомца и сформировать рефлекс, что он делает что-то неправильно. Кота это не остановило. А муж выбрал нестандартный метод: изо всех сил подул! Это пришлось «против шерсти»: кот попятился и с обиженным видом сполз со стола. Но практиковать такой способ больше не будем - уж очень он грустный потом был.

- Когда кот шкодит, его нужно отвлечь или заменить дей- ствие другим, - рекомендует ветеринар. - Кошки в возрасте до трех лет очень активные, им нужно охотиться, играть. Вот и лезут на стол, пока вы едите или работаете, грызут провода и цветы, висят на шторах и рвут обои. Займите котенка: дайте игрушку, шелестящую бумажку, коробку.

3. Хвалим и гладим

Чтобы закрепить полезную привычку, котенка нужно гладить и хвалить. А если питомец не выносит нежностей и сбегает? Или еще хуже - царапается и кусает?

- Значит, вы попали не под настроение или еще не приручили его, - комментирует заводчик с 15-летним стажем Ирина Пенизева. - Нужно постепенно выстраивать доверие. Сначала опускаемся на его уровень, то есть на пол. Подмигиваем или медленно прикрываем глаза: кошки любят этот жест, у них он означает спокойствие и расслабленность. Затем кормим с руки или осторожно заманиваем на колени игрушкой. Скоро он перестанет бояться тактильного контакта и позволит себя погладить. А в целом метод с похвалой и поглаживанием очень действенный. Ласковую интонацию они запоминают быстрее, чем строгую.

Но наш Тимофей дался в руки не сразу. На приручение ушло около месяца.

Таким мы взяли его четыре месяца назад. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

4. Учим слова

Фелинолог-зоопсихолог Светлана Латышева говорит, что коты способны выучить около десятка слов и значений! Коротких и четко произнесенных. Если запрещаем, то строго.

Вот и проверим. Тимофей настойчиво лезет на ноутбук, чтобы «попечатать» со мной текст.

- Нельзя! - несколько раз грозно повторяю котенку.

Посмотрел на меня серьезно и… остановился. Понял! Волшебное слово сработало не только с ноутбуком, но и когда пытался свалить на пол утюг, погрызть провода от телефонной зарядки и залезть на горячую плиту.

5. Поощряем едой

Тимофей трусишка. Боится всего: гостей, вылазок из дома, всевозможных процедур, даже вычесывания. Вырывается, мяукает и прячется в свою «норку» под кухонным гарнитуром. Звать или шелестеть бумагой бесполезно. А если захочешь вытащить, пустит в ход клыки и когти.

- Если вам, например, нужно полечить котенка, обработать его, а он не дается, попробуйте систему наград, как при дрессировке собак, - советует ветеринар Александр Тихенко. -

Приманите его любимым кормом, покажите, но не давайте сразу: сначала сделайте дело, потом угощайте. Тогда кот запомнит, что нужно перетерпеть неприятную процедуру ради вкусняшки, и в следующий раз перенесет спокойнее. То же самое, если боится гостей: пусть они сами прикормят его вкусненьким, тогда он успокоится.

КОНКРЕТНО

Ошибки воспитания

Не наказывайте за провинности

- Очень важно запомнить, что кот не шкодит просто так. Скорее всего, его что-то беспокоит, и он пытается таким способом вам об этом сказать, - говорит Ирина Пенизева. - Не подходит корм, болит живот или просто заскучал. Нужно выяснить причину, понаблюдать, сводить к ветеринару. Если со здоровьем все в

порядке, а кот все равно капризничает, порадуйте его. Поскольку кошки спят по 16 часов в сутки, а остальное время едят и «охотятся», то именно эти два аспекта и приносят им

удовольствие. Уделите питомцу внимание, побалуйте вкусненьким, поиграйте. А наказание за ободранные обои лишь сформирует негативные ассоциации, но не поможет решить проблему.

Не шумите и не кричите

Кошки боятся громких звуков. От страха включается самозащита, и, вместо того чтобы спокойно слезть со стола, питомец может кинуться на вас и даже поцарапать.

Не применяйте грубость

Котенок занял ваше место на диване или залез на полки с вещами? Не пытайтесь грубо спихивать и ругать. Погладьте, ласково и тихонько снимите его. Эти животные очень восприимчивы к настроению и поведению хозяев. Чувствуя агрессию, они будут бояться и отвечать тем же.

КСТАТИ

Еще два полезных совета

1. Если не пьет воду

Предки кошек жили в пустынях, поэтому пить не любят. А надо! Иначе могут быть проблемы с почками. Есть небольшая хитрость. Кошки избегают пить там, где едят. Это тоже заложено природой: дикие животные питаются падалью и воду поблизости тоже считают грязной. Уберите миску с водой подальше от места, где кормите, а еще лучше - расставьте несколько штук в разных частях квартиры.

2. Как усадить в переноску

Ветеринары советуют разбрызгивать в клетке специальные средства, купленные в зоомагазинах. В них добавляют феромоны, а кошки ориентируются во многом именно на запахи. Так можно создать временное ощущение комфорта в непривычном месте.

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