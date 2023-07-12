«Бррррр-а или «иди сюда»»: как я практиковала кошачий язык по советам из интернета

Корреспондент «КП» Виктория Кудаева со своей кошкой Майей. Фото: из личного архива героини публикации

«Бр-р-ра, ма-а-а, макх-мак-макх». Набор бессвязных звуков? А американец Алек Ньюман утверждает: это кошачий язык. В соцсетях стало популярным видео, где блогер заявляет: он точно знает, как пригласить питомца отобедать или заставить подойти к хозяину. Слов всего три: «макхмак-макх» значит «еда», «ма-а-а» или более напевное «бр-р-ра» - «иди сюда». Этот секрет Алек раскрыл подписчикам. На видео кошки по первому зову бегут к хозяину, будто действительно что-то понимают. Неужели люди и правда научились говорить по-кошачьи? Я решила проверить.

Откликаются... муж и собака

Для начала учу кошачий. Это только со стороны кажется смешным. На самом деле повторить Ньюмана нелегко. Весь фокус в интонации. Прорепетировав произношение, решаю подозвать Майю - нашу кошку.

- Ма-а-а, - произношу я и смотрю в ее сторону. Реакции - ноль! Даже ухом не повела. Снова произношу фразу, но громче. На звук откликается наша собака Черри.

Не сдаюсь. Зашла в комнату, где дрыхнет наша любимица.

- Бр-р-ра, - тяну несколько раз.

Собака на каждое «бр-р-ра» заинтересованно склоняет голову набок, а Майя только смотрит круглыми глазами.

И тут самое неожиданное: в комнате возникает муж. Рассказываю ему о кошачьем языке. Супруг недоверчиво ухмыляется и предлагает использовать третью волшебную фразу. Мол, может приглашение пойти поесть Майя поймет лучше?

- Макх-мак-макх.

Кошка не трогается с места. Тогда решаю включить видео, прибавив звук на полную катушку. Может, голос Алека Ньюмана особенный? Снова провал.

- Майя, идем кушать, - говорю уже по-русски.

А вот это слово и правда волшебное! В два прыжка киса оказывается на кухне. Русским кошкам, стало быть, заморские диалекты против шерсти.

Позвали на ужин

Вечером следующего дня заскакиваю к подруге в гости и рассказываю о кошачьем языке.

- Давай и на моем поэкспериментируем! - соглашается Татьяна. - Он же породистый, должен отличаться высоким интеллектом.

И вот под прицельным вниманием рыжий кот породы мейн-кун Персик. Полтора года назад его привезли из элитного питомника Москвы.

- Ма-а-а, - ласково произносит хозяйка. Гигант поворачивает голову в нашу сторону, но покидать свое место не стремится.

Мейн-кун Персик принял приглашение поужинать. Фото: из личного архива героини публикации

- Бр-р-ра, - продолжает подруга, подзывая Персика к себе. Кот что-то мурчит себе под нос и продолжает внимательно наблюдать за нами.

- Реакция есть, уже хорошо, - рассуждает подруга. - Давай позовем его поесть? Макх-мак-макх...

Кот спрыгивает на пол и начинает тереться о ножку кухонного стола.

- Персик, ешь! - говорит Таня, и кот гордо шагает в сторону мисок. Делаю вывод: команды частично сработали, возможно, потребуется чуть больше практики.

Поняла с полуслова

Замечаю возле вентиляционного окна в подвале нашего дома дворовую кошечку. Знаю, что хозяев у нее нет, соседи прозвали ее Муськой и подкармливают.

- Бр-р-ра, - тихонько произношу, стараясь не напугать ни Муську, ни прохожих.

Кошечка прислушивается и медленно направляется в мою сторону.

- Ма-а-а, - продолжаю я. Муська ускоряется, и вот она уже рядом. Трется о ноги и тарахтит.

- Макх-мак-макх, - вспоминаю, что в машине у меня лежит сухой кошачий корм. Кошка встрепенулась, глаза засверкали. Ура, наконец-то сработало!

Бездомная Муська тут же проявила ко мне интерес. Фото: из личного архива героини публикации

- Это просто я шуршу пакетом, - смеется муж. Он появился незаметно.

И становится ясно, что Муське не нужно ничего говорить. Она голодна, хочет заботы, поэтому откликается на любой звук.

КОМПЕТЕНТНО

Важна интонация

Светлана ЛАТЫШЕВА, фелинолог-зоопсихолог (специалист по домашним кошкам)

- Кошки понимают интонации, запоминают тембр голоса хозяина. В среднем они могут выучить около десяти слов и их значений. Например, команду «есть». Кошка слышит это слово и знает, что ее сейчас покормят. Но сложные предложения они не воспринимают. Поэтому нет смысла читать коту долгую тираду, чтобы он, например, слез с кухонного стола. Достаточно короткой грозной команды «брысь!».

Хотя для кошек главное - это не то, что именно мы произносим, а как. Они понимают, что их ругают, зовут или хвалят, только по интонации хозяина. Других способов перевода с кошачьего на человеческий язык нет.

А про секрет Алека Ньюмана думаю так: на видеороликах показаны конкретные коты, которые выучили его интонацию и фразы. Я также пробовала проверить эти слова на своих питомцах, но кошки никак не реагировали. Почему фразы срабатывают у некоторых пользователей соцсетей? Тут просто могла совпасть интонация, которая уже знакома кошкам, либо у хозяина и животного уже настолько тесное общение, что они реагируют и на этот звук. Также важно, кто именно общается с питомцем. Как правило, они выбирают себе в качестве хозяина кого-то одного из членов семьи и выстраивают с ним контакт.

КСТАТИ

Огуречная тревога

Несколько лет назад в сети были популярны видеоролики: кошка мирно ест, а человек незаметно подкладывает рядом свежий огурец. Как только животное замечает овощ, подскакивает от ужаса!

- Когда я обсуждала эти видеоролики с другими зоопсихологами, мы выявили некую закономерность, - рассказывает Светлана Латышева. - Кошки, которые боялись огурцов, все из США. А там в свое время змеи или крокодилы выбирались из канализации на улицу и представляли для них угрозу. В Америке у кошек генетический страх перед длинными вытянутыми предметами. Можно подложить баклажан, и реакция будет такой же. У российских кошек такого страха нет. Может, и с кошачьим языком нечто подобное?

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Правильно улыбаемся

Ранее ученые пришли к выводу, что секрет установления дружеских отношений с кошками прост: им нужно улыбаться. Но это необходимо делать определенным образом, по-кошачьи, сужая глаза и медленно моргая. Тот, кто проводит много времени с кошкой, вероятно, замечал чуть прищуренное выражение ее мордочки с почти закрытыми глазами, прерывающееся медленным морганием. Обычно это происходит, когда питомец расслаблен и доволен, и похоже на то, как человеческие глаза сужаются при улыбке.

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