Решил искупать котенка. Двухлетний мальчик в Бурятии погиб, захлебнувшись в бассейне у дома

Страшная трагедия произошла во дворе одного из домов в селе Сотниково в Бурятии. Фото: СУ СК по Иркутской области

Страшная трагедия произошла во дворе одного из домов в селе Сотниково в Бурятии. Двухлетний мальчик утонул в каркасном бассейне.

Все произошло 8 июля. Пока мать ребенка занималась домашними обязанностями, ребенок играл возле нее с котенком. Когда женщина ненадолго отвлеклась, мальчик выбежал во двор к каркасному бассейну, который семья установила на лето. Малыш подставил к нему пластиковое ведро, встал на него и начал купать котенка. Неожиданно мальчик перевалился через борт, упал в чашу бассейна и захлебнулся.

- Мать почти сразу вышла следом и обнаружила ребенка в воде. Женщина вытащила его из бассейна и начала оказывать первую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата. Врачи, которые прибыли на место трагедии, констатировали смерть малыша, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в конце июня во дворе дома в Селенгинском районе Бурятии погибла двухлетняя девочка. Малышка утонула в оросительном канале во дворе дома. Другая страшная трагедия с гибелью трехлетнего мальчика произошла в селе Тутура Жигаловского района. Там ребенок утонул в пластиковой бочке. В обоих случаях дети находились без присмотра взрослых.

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