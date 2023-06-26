Осталась без присмотра взрослых. Двухлетняя девочка утонула во дворе дома в Бурятии

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла в Селенгинском районе Бурятии. В селе Жаргаланта маленький ребенок утонул во дворе дома.

ЧП произошло 25 июня. Известно, что двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале (канал, передающий воду из реки, пруда или водохранилища в поливную сеть – прим. Редакции) во дворе дома. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

- Организована проверка. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель малолетнего ребенка. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.

Также следователи прокуратуры контролируют ход и результат процессуальной проверки по данному факту.

Ранее Комсомолка рассказывала, что в Иркутске уже полмесяца разыскивают полуторагодовалую девочку. 9 июня малышка вместе с мамой отдыхала в компании на берегу реки Ушаковка. Через какое-то время взрослые обнаружили, что ребенок исчез из виду. В поисках девочки задействованы сотрудники полиции, МЧС и водолазы.

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