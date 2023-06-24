Потеряла сознание и упала в проходе: пассажирку самолета Улан-Удэ-Москва спасла преподаватель медколледжа

Лина Ендонова стала настоящим примером для своих студентов. Фото: из личного архива героини публикации

Преподаватель медицинского колледжа Улан-Удэ 24-летняя Лина Ендонова стала настоящим примером для своих студентов. Девушка спасла жизнь пассажирки на борту самолета, следовавшего из столицы Бурятии в Москву.

Привела в чувство на высоте 10 тысяч метров

Эта история произошла 22 июня. В тот день сибирячка летела в столицу по личным делам.

- Я всегда летаю одной авиакомпанией и при покупке билета и регистрации на рейс отмечаю, что я врач. Вдруг в случае чего кому-то понадобится моя помощь, - рассказывает Лина.

И помощь действительно понадобилась! На борту самолета находилась 44-летняя пассажирка. Через два часа после того как самолет поднялся в небо, она поняла, что плохо себя чувствует: у нее появилась тошнота, заболела голова. Но вместо того, чтобы нажать на кнопку вызова бортпроводника, женщина встала со своего места потеряла сознание и упала в проходе. Стюардессы тут же поспешили к Лине.

- Женщина была бледной. Я попросила тонометр и измерила ей давление. Оно оказалось очень пониженным – 80 на 80, - рассказывает Лина.

Необходимых лекарств на борту не было, поэтому сибирячка начала оказывать помощь местными действиями: привела женщину в чувство, приподняла ей ноги, освободила грудную клетку, постоянно мониторила давление, напоила сладким черным чаем. Усилия оказались не напрасными, вскоре ее подопечной стало легче. Но Лина не поспешила возвращаться на свое место. Она осталась с женщиной и до конца полета, а это четыре часа, поддерживала ее состояние.

«Просто выполняла свой долг»

Благодаря правильным и своевременным действиям пассажирка благополучно долетела до Москвы, экстренной посадки самолета не понадобилось.

Благодаря правильным и своевременным действиям Лины, пассажирка благополучно долетела до Москвы. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы разговорились с ней. Оказалось, что она родом из Бурятии, но уже давно живет в Сочи. В Улан-Удэ прилетела, чтобы повидаться с родными, - рассказывает Лина. – А такая реакция организма у нее возникла на перелет. Когда мы приземлились в столице, мы с бортпроводниками передали ее медикам скорой помощи аэропорта. Но к тому моменту моя пациентка чувствовала себя уже гораздо лучше. Медики осмотрели ее и отпустили. Женщина была очень благодарна мне за помощь. Я думаю, что, если бы ее состояние не удалось стабилизировать, все могло закончиться куда трагичнее.

Лина признается, ранее похожих ситуаций в ее жизни не возникало. Но девушка не чувствует себя героиней. Она просто выполняла свой медицинский долг.

- Я воспринимаю это как должное, - признается Лина. – Я всегда хотела связать свою жизнь с медициной и помогать людям. В моей семье у отца все сестры медики. А я еще в школьные годы училась в медицинском классе гимназии. Это была моя детская нацеленная мечта!

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