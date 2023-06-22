«Холодно, одна ходишь. Вокруг звери»: 18 дней блуждавшая по тайге сибирячка рассказала, что помогло ей выжить

Первое время, как нашли и уже в палате, сибирячка даже не говорила. Фото: Бурятская Республиканская поисково-спасательная служба

Эта история может лечь в основу остросюжетного фильма. В центре событий, правда, - невымышленный персонаж, а реальный человек! 29-летняя сибирячка из Бурятии отправилась на сбор шишек, но потерялась в глухой тайге. В итоге ей пришлось провести там 2,5 недели без еды, воды и теплой одежды. При том, что температура в лесу в июне была даже минусовой! Уже практически без сил она сама вышла к спасателям, которые все это время искали ее.

Успела сообщить о том, что потерялась

Все произошло еще 1 июня. Вечером того дня на пульт системы-112 поступил звонок из Тункинского района.

- Помогите мне! Я, кажется, потерялась, - в панике обратилась 29-летняя сибирячка.

Как оказалось, девушка отправилась в лес собирать шишки. Причем не одна, а группой из десяти человек. Заезжали в лес через деревню Туран, Тункинского района Бурятии. Вечером того же дня, когда другие сборщики разбивали лагерь, женщина, о которой теперь можно снимать фильм, зачем-то снова побрела в лес. Никого об этом не предупредила. Когда хватились, нет ее. А она сама успела сделать в чаще буквально несколько шагов и дезориентировалась. Говорит, сама не поняла, в какой момент и как оказалась одна посреди глухой тайги. В кармане было спасение – мобильный! Казалось бы, эта история закончится, не успев начаться. Женщина сообразила, что нужно звонить спасателям. И связь ловила, звонок на «112» прошел! Диспетчер принялся расспрашивать заблудившуюся о ее примерном местонахождении, попросил описать окружающий ландшафт. В ответ она успела только сказать о том, что видит перед собой огни какого-то села, но выйти к нему у нее не получается. Неожиданно связь прервалась. Сотрудник системы-112 перезвонил девушке заново, но в ответ лишь звучало: «Абонент недоступен».

На поиски сборщицы шишек вышли спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители. В общей сложности они обошли 130 квадратных километров, но следов не нашли.

- Честно говоря, найти ее в живых мы уже и не надеялись, - признается заместитель директора по оперативным вопросам Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы Анатолий Бартасов. – Но на 18-ый день поисков спасатели обнаружили потерявшуюся девушку в пяти километрах от дороги Туран - Хойто-Гол. Она вышла сама!

Одна, а вокруг звери

Кадры, которые сделали спасатели в первые минуты после обнаружения сибирячки, облетели все СМИ и соцсети. На них видно, что девушка босиком и без верхней одежды, она с трудом передвигается, а ее тело в укусах насекомых. Но жива и невредима!

Спасатели предполагают, что сборщица намотала десятки километров. Но бродила, как оказалось, по лесу вдоль горной реки на расстоянии около 10 км от того места, где пропала.

- С собой у нее был лишь сотовый телефон, пачка сигарет и зажигалка, - рассказывает Анатолий Бартасов. – Это уникальный случай для нашей республики! 18 дней без еды – это большой срок. Хоть температуры в эти дни хоть и были плюсовыми, но несколько дней лил дождь. А человек может замерзнуть и погибнуть и при +10 градусах.

«Выжившую», а именно так называют девушку, тут же передали в руки медикам. Ее направили в Тункинскую центральную районную больницу.

- Пациентка находится в инфекционном отделении. На данный момент ее состояние стабильное, она проходит дополнительное обследование. Конечно, это чудо! – рассказала местным СМИ врио главного врача ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» Людмила Зандеева.

Первое время, как нашли и уже в палате, сибирячка даже не говорила. Была настолько истощена, находилась в глубоком шоке. Но сейчас уже понемногоу начала отходить. Даже журналистам ГТРК «Бурятия» уже удалось немного пообщаться с ней. По видео можно заметить, что девушка пока еще растеряна, слаба и ей трудно говорить. Но кое-какие подробности своих приключений смогла описать:

- Холодно. Одна ходишь, никого нет. Вокруг звери. Только воду пила и все. Черемша была, наверное, на 16-й день, маленько поела ее. Мох стелила, им и укрывалась, - рассказала девушка местным СМИ.

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