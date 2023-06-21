«Я не за миллионами туда ходил и не за наградами»: сибиряк получил первую премию за уничтожение танка «Leopard»

Премию в 1 млн рублей за уничтожение танка «Leopard» вручили военному из Бурятии Фото: Минобороны РФ

«Я не за миллионами туда ходил и не за наградами. Я патриот, я люблю свою страну», - признается сибиряк Андрей Кравцов. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале. Во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации помощник гранатометчика потерял полруки. Служил в уже ставшей легендарной 37-ой бригаде. На Родину житель Бурятии вернулся героем, став первым россиянином, получившим денежную премию за уничтожение танка «Leopard».

- Пока шел бой, мы продвигались вперед, - вспоминает военнослужащий. – По нам работала тяжелая артиллерия. По ходу событий работал танк. Выход был одиночный и все это время его корректировал дрон. Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я выстрелил – пошел дом. Только потом я узнал, что это немецкий «Leopard».

Сертификат ценностью 1 миллион рублей от фонда предпринимателей «Забота Сибири» бойцу вручил сенатор Совета Федерации Федерального Собрания России от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

- Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство, - отметил Александр Карелин. - Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям.

Андрей Кравцов поделился планами на будущее – после реабилитации он воспользуется правом на бесплатное обучение, чтобы найти подходящую для его состояния здоровья работу.

Напомним, премия выплачивается из личных средств фонда и не облагается налогами. С начала проведения СВО специальное поощрение за уничтожение и захват военной техники получили более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил России.

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