Пережил 44 осколочных ранения и два выстрела: как купленный женой блокнот спас бойца СВО из Бурятии от вражеской пули

Книжку для записей передал офицер спецназа, боец с позывным «Колокол». Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Обычный блокнот спас участника СВО от страшного увечья – потери ноги. Удивительную историю рассказали в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

На днях там открыли экспозицию выставки, посвященной специальной военной операции. Один из экспонатов – книжка для записей, которую передал офицер спецназа, боец с позывным «Колокол».

Дело в том, что, когда мужчина отправлялся на СВО, он попросил жену купить ему небольшой командирский блокнотик, в который хотел фиксировать необходимые данные. Однако супруга приобрела ежедневник с толстой прочной обложкой. Увидев его, боец немного поругал жену, мол, неудобно же будет носить его с собой. Но времени искать замену уже не было. И военнослужащему ничего не оставалось, как взять его с собой. Мужчина носил его в боковом кармане штанов.

- В начале февраля после прилета вражеской артиллерии «Колокол» получил 44 осколочных ранения. Пока он лежал раненый на земле, снайпер ВСУ выстрелил в него два раза. Одна из пуль летела в ногу и по траектории должна была войти в кость, что могло привести к потере ноги. Но толстый блокнот, случайно купленный женой, поменял траекторию пули, которая прошла, чуть коснувшись кости и вышла через мягкие ткани, - рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» Бурятии.

Мужчина носил блокнот в боковом кармане штанов. Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Таким образом сибирячка, сама того не зная, спасла мужа от потери ноги в бою.

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