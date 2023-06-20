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Общество20 июня 2023 10:18

Пережил 44 осколочных ранения и два выстрела: как купленный женой блокнот спас бойца СВО из Бурятии от вражеской пули

По ошибке купленный женой блокнот спас участника СВО из Бурятии от потери ноги
Виктория КУДАЕВА
Книжку для записей передал офицер спецназа, боец с позывным «Колокол». Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Книжку для записей передал офицер спецназа, боец с позывным «Колокол». Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Обычный блокнот спас участника СВО от страшного увечья – потери ноги. Удивительную историю рассказали в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

На днях там открыли экспозицию выставки, посвященной специальной военной операции. Один из экспонатов – книжка для записей, которую передал офицер спецназа, боец с позывным «Колокол».

Дело в том, что, когда мужчина отправлялся на СВО, он попросил жену купить ему небольшой командирский блокнотик, в который хотел фиксировать необходимые данные. Однако супруга приобрела ежедневник с толстой прочной обложкой. Увидев его, боец немного поругал жену, мол, неудобно же будет носить его с собой. Но времени искать замену уже не было. И военнослужащему ничего не оставалось, как взять его с собой. Мужчина носил его в боковом кармане штанов.

- В начале февраля после прилета вражеской артиллерии «Колокол» получил 44 осколочных ранения. Пока он лежал раненый на земле, снайпер ВСУ выстрелил в него два раза. Одна из пуль летела в ногу и по траектории должна была войти в кость, что могло привести к потере ноги. Но толстый блокнот, случайно купленный женой, поменял траекторию пули, которая прошла, чуть коснувшись кости и вышла через мягкие ткани, - рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» Бурятии.

Мужчина носил блокнот в боковом кармане штанов. Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Мужчина носил блокнот в боковом кармане штанов. Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Таким образом сибирячка, сама того не зная, спасла мужа от потери ноги в бою.

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