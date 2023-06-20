Сибирячка не стриглась 10 лет и вот что из этого вышло

Татьяна отращивала волосы с детства. Фото: из личного архива героини публикации

Сегодня, когда на пике популярности короткие стрижки и модные окрашивания, встретить обладательницу роскошных волос до пят с натуральным оттенком практически невозможно. Однако такие Рапунцели есть! Знакомьтесь, одна из них - 23-летняя Татьяна Киргизова из Читы. Длина ее волос составляет 160 сантиметров при росте девушки 165 сантиметров! Сибирячка раскрыла КП-Иркутск секреты, как отрастила такую копну, как ухаживает и какие делает прически.

Весят три килограмма

- Длинные волосы у меня с детства. Сначала до лопаток, затем до талии, - рассказывает Татьяна. - Спасибо маме - остерегала меня от стрижек, просила не портить красоту. Говорила, мол, вот закончишь школу, и делай прическу, какую хочешь…

Трудностей в уходе за такой роскошью нет, заверяет Татьяна. Фото: из личного архива героини публикации

Таня смотрела на сверстниц, которые делали себе ультрамодные укладки и окрашивания, и тоже мечтала об экспериментах. Но позже поняла: роскошная шевелюра - это ее индивидуальность и расставаться с ней не хочет.

Сейчас ее волосы почти достают до пят! Но щеголять с распущенными косами, как в рекламе дорогих шампуней, ей, конечно, трудновато. Шевелюра может запутаться или за что-то зацепиться…

Выручают прически. Приходится включать всю изобретательность!

- Чаще всего заплетаю одну или две косы. Сама! За много лет приноровилась, всего-то полчаса на это уходит, - улыбается сибирячка. - А еще экспериментирую с техниками, например, французское плетение, или могу собрать «шишку». Все думают, что волосы очень тяжелые, и что у меня от них болит голова или кожа. Но это не так! Косы весят около трех килограммов, но я этого не ощущаю. Привыкла, да и они не такие густые, как, например, у девушек-буряток.

Щеголять с распущенными косами, как в рекламе дорогих шампуней, Татьяне, конечно, трудновато. Фото: из личного архива героини публикации

Трудностей в уходе за такой роскошью нет, заверяет Татьяна. Моет их обычным шампунем, использует бальзамы и маски. А для блеска, чтобы не секлись и не ломались, добавляет масла и сыворотки. И нет, ей не приходится проводить в ванной по полдня! Справляется минут за 25. А вот по карману косметика бьет ощутимо.

- На средства для волос у меня уходит примерно пять тысяч рублей в месяц, они достаточно дорогие при маленьком объеме, - признается Татьяна. - Но и плюсы есть. Вы не поверите, но шампуня я расходую гораздо меньше, чем подруги с короткими стрижками. Я счастливая обладательница такого типа волос, которые долго остаются чистыми, - достаточно помыть их один раз в неделю! Феном не пользуюсь, за ночь высыхают сами.

Парень влюбился в прическу

Удивительно, но за 23 года Татьяна ни разу не сидела в кресле парикмахера. Подстригать кончики доверяет только маме, и то раз в полгода и обязательно на растущую луну. Существует поверье, что так они будут расти быстрее.

Удивительно, но за 23 года Татьяна ни разу не сидела в кресле парикмахера. Фото: из личного архива героини публикации

- Ни один мой день не обходится без комплиментов, - откровенничает девушка. - Незнакомцы подходят на улице, говорят приятные слова, многие оглядываются вслед. Мой молодой человек, тоже в восторге! Говорит, что когда впервые увидел меня 10 лет назад, еще в школе, влюбился именно в мои волосы. Иногда знакомые девушки говорят, что мне пойдет стрижка каре. Но я им не верю!

А еще просят поделиться лайфхаками, как отрастить такую же красоту.

- Есть, конечно, разные средства-стимуляторы для роста волос, но очень важна генетическая предрасположенность и здоровье. Мне рассказывали, что у обеих моих прабабушек тоже были волосы до пят, - рассказывает Татьяна.

Ни один день Татьяны не обходится без комплиментов. Фото: из личного архива героини публикации

Ближайшие пять лет она хочет оставаться в том же образе, что и сейчас. Но отращивать волосы еще длиннее точно не готова.

- А в будущем, кто знает, может быть возьму и состригу их, - смеется.

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