Брала 10 тысяч за подписку: в Иркутске задержали блогера за распространение интимных фото

Девушка выкладывала фото и видеоматериалы интимного характера на закрытом канале. Фото: ГУ МВД Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции задержали 25-летнюю блогершу. Ее обвиняют в распространении порнографических материалов.

Как выяснили оперативники, девушка создала страницу в одном из мессенджеров. Там она выкладывала фото и видеоматериалы интимного характера. Однако беспрепятственный доступ на канал у других пользователей отсутствовал – за подписку предприимчивая иркутянка брала деньги. Известно, что стоимость таких «услуг» составляла около 10 тысяч рублей за пятиминутный видеоролик.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном. В ходе обыска следователем изъяты сотовый телефон, на который производилась съемка и администрировался канал, сим-карта, а также банковская карта, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Девушке избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

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