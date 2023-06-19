Поднялась на мост и исчезла: в деле о поисках без вести пропавшей школьницы из Иркутской области появились новые детали

На поиски пропавшей вышли сотрудники полиции и волонтеры. Фото: ГУ МВД Иркутской области.

«Помогите найти подростка!». Ориентировки с фотографией без вести пропавшей 16-летней Анастасии Бернадской из Усть-Кута облетели все соцсети.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 16 июня подросток ушла из дома, чтобы расклеить листовки и с тех пор ее никто не видел. Известно, что в то утро она несколько раз выходила в мессенджер со своего телефона, потом ее номер стал недоступен.

На поиски пропавшей вышли сотрудники полиции и волонтеры. Они проверили все развлекательные заведения города, чердаки, подвали, исследователи береговую линию от микрорайона Заката до микрорайона Мостоотряд, лесной массив. Обнаружилось, что у одной из подруг Анастасии находятся вещи пропавшей, она отдала их на хранение за два до исчезновения. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Крайний раз в утреннее время разыскиваемая попадала в поле зрения видеокамер на остановке общественного транспорта «РЭБ» ремонтно-эксплуатационная база – прим. ред.). На ней видно, как несовершеннолетняя заходит на РЭБовский мост, однако на камере, находящейся на противоположном берегу, девочка так и не появилась, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В СК подчеркнули, что девушка на профилактических учетах не состоит. Семья характеризуется положительно.

Тем временем поиски продолжаются. Подросток была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками, синие штаны и голубые ботинки.

Следователи обращаются к гражданам: если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить в отделение полиции Усть-Кута по телефону 8(39565)50143 или 89149489436.

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