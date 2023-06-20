«Версии об убийстве или похищении маловероятны»: в Иркутске 12-й день ищут пропавшую полуторагодовалую девочку

Поиски ребенка продолжаются. Фото: МВД Иркутской области, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Поиски полуторагодовалой Кристины Докучаевой, которая пропала на берегу реки Ушаковка в Иркутске продолжаются уже 12-ый день. К сожалению, новой информации о местонахождении девочки так и не появилось.

- Поиски ребенка продолжаются. Сотрудники полиции работают вместе с волонтерами. Жители населенных пунктов, проживающие на берегу реки уведомлены о порядке действий при появлении какой-либо информации, о том, что нужно обратиться в полицию, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Напомним, ребенка видели последний раз днем 9 июня. Малышка находилась с родителями, которые отдыхали на берегу реки Ушаковка, вблизи СНТ «Просвещение». В какой-то момент взрослые обнаружили, что Кристина исчезла.

На место тут же выехали сотрудники полиции и МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов, добровольцы. Они искали Кристину на земле, на воде и даже с воздуха, по нескольку раз обошли оба берега, протяженность которого составляет 7 километров. Кинологи с собакой обнаружили след малышки. Он обрывается около воды. Водолазы уже совершили несколько погружений с профессиональным оборудованием, тщательно изучали дно водоема. Но это не привело к результатам…

Тем временем жители Иркутской области тщательно следят за поисковой операцией. В социальных сетях одни признаются в том, что исчезновение Кристины не оставляет их равнодушными. Другие задаются вопросом: нет ли в этой истории криминального следа?

- Сотрудники МВД проводят необходимые мероприятия по установлению возможных причин исчезновения ребенка. Версия криминала маловероятна, поскольку взрослые находились на берегу реки одни, без посторонних людей. Вдалеке от компании были еще отдыхающие, но временные промежутки не позволяют сделать вывод о том, что девочку могли похитить или убить. Больше всего рассматривается версия несчастного случая, поскольку семья девочки находилась рядом с водой. В любом случае прорабатываются все версии случившегося, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Тем временем экстрасенсы высказывают свои предположения о местонахождении ребенка.

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