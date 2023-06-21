«Одежда и гроб нашей мамы, но в нем - не она»: в морге перепутали покойника и выдали родственникам чужое тело

Смерть Стефании Ивановны стала ударом для всей ее семьи. Фото: личный архив героев публикации.

- Мы долго звали маму к нам в гости в Новосибирск, но она откладывала поездку. Две недели назад все же решилась. Сегодня она бы уже приехала в город… Кто знал, что вместо этого все соберемся на поминках… - едва сдерживая эмоции говорит 46 -летняя Людмила Юдакова. Ее пожилая мать Стефания Ивановна Сурмай ушла из жизни 12 июня в возрасте 70 лет. Женщина страдала из-за сахарного диабета, но вела активный для пенсионерки образ жизни. Ее смерть стала ударом для всей семьи. Еще более шокирующей ситуация стала на похоронах – в гробу родственники увидели… незнакомого человека. Выяснилось, что сотрудники морга перепутали тело и привезли другого покойника. Подробнее об этом в материале КП-Иркутск.

Вслед за медиками на пороге - ритуальные службы

Стефания Ивановна проживала в городе Шелехове Иркутской области. Ее дочь вместе с мужем и детьми - в Новосибирске. Первой о кончине женщины узнала ее младшая сестра, которая часто общалась со Стефанией Ивановной и следила за ее самочувствием. Не сумев до нее дозвониться по телефону, та поняла - что-то случилось.

- Оказалось, что бабушке резко стало плохо. Она даже не могла встать, чтобы открыть входную дверь, - рассказывает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск 21-летняя Валерия. – Вызвали скорую помощь, но бабушка умерла на руках у медиков. Как выяснилось позже – от сердечного приступа. Они зарегистрировали время смерти и сказали ждать полицейских, но первыми приехали сотрудники ритуальных служб. По словам тети, они нагло заявились на порог и начали предлагать услуги. Тете даже пришлось повысить голос, чтобы выпроводить их.

Похороны было решено провести на городском кладбище. Приехав в Шелехов, дочь Стефании Ивановны начала подготовку к церемонии прощания: арендовала зал, заказала гроб. Оставалось решить вопрос с подготовкой тела и его доставкой в ритуальный зал.

- Я обратилась в одну из местных ритуальных служб, - рассказывает Людмила Юдакова. – Нас встретила женщина-администратор, но вместо слов соболезнования от нее слышалось только хамство. В ответ на просьбу не делать маме яркий макияж, так как при жизни она этого не любила, мне сказали: «Как получится». Как оказалось, это были лишь цветочки…

«В морге внешность меняется до неузнаваемости»

В день похорон 15 июня родственники усопшей приехали в морг, чтобы забрать документы, в которых указана причина смерти.

- Нам выдали справку, где был прописан диагноз: рак матки 4-ой стадии. Конечно же, это был шок, - продолжает рассказывать Людмила. - Мама постоянно наблюдалась у врачей, проходила диспансеризацию. Откуда могла взяться онкология? Но времени задавать вопросы не было, мы поспешили в ритуальный зал, решив обратиться за разъяснениями на следующий день.

Когда катафалк прибыл по адресу, первым к нему подошла сестра Стефании Ивановны. В ужасе от увиденного она могла лишь произнести: «Это не моя сестра, это не моя сестра…». В гробу лежал совершенно незнакомый ей человек.

- Подхожу ближе и вижу: одежда и гроб нашей мамы, но это не она. Вместо нее была очень худая женщина с едва ли не желтой кожей. У меня началась истерика. Я расспрашивала гробовщиков, но те меня успокаивали: «В морге внешность меняется до неузнаваемости». Когда они, наконец, поняли, что к чему, то показали бирку покойной. На ней была указана фамилия моей матери. Вскоре гроб погрузили обратно в машину и попросили ждать.

Родственники ожидали катафалк еще 1,5 часа.

Как рассказала журналисту Людмила Юдакова, поиск тела Стефании Ивановны переодевание и доставка заняли еще 1,5 часа. Все это время скорбящие родственники ждали в прощальном зале. В один момент сотрудники морга предложили сибирячке перенести похороны на следующий день, от чего семья, конечно, отказалась.

- Сначала мы боялись, что бабушку по ошибке уже похоронили, - признается внучка Стефании Ивановны Валерия. – При жизни она была уважаемым человеком в Шелехове, заслуженным работником ИркАЗа, часто всем помогала, и вот как ее проводили в последний путь. Эти люди осквернили ее память. Мы даже не знаем, в курсе ли о случившемся родственники покойной, которую привезли нам.

Перепутал бирки

Похороны все же состоялись. На вопрос, как такое могло произойти, в морге ответили, мол, во всем виноват медработник, принимавший покойников.

- В зал вывели парня, который едва ли не со слезами на глазах умолял простить его за то, что он перепутал бирки, - вспоминает Людмила Юдакова. – Я попросила руководство службы не увольнять его, ведь не он виноват в том, что в их организации нет никакого порядка. К тому же, не было уверенности, что оплаченные нами услуги по подготовке тела были выполнены. Только тогда нам предложили компенсацию в 20 тысяч рублей. Но я больше, чем уверена - вскоре они забудут об инциденте и продолжат работать дальше.

Семья Людмилы просит службу ритуальных услуг более ответственно относиться к своей работе и пересмотреть порядок подготовки к похоронам. К примеру, ввести процедуру «смотрин», когда близкие осматривают тело перед транспортировкой. К слову, пользователи соцсетей отмечают: ошибки и неурядицы за этой компанией уже были замечены и не раз.

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