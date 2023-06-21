«С собой были только сигареты и зажигалка». Сибирячка 18 дней бродила одна по тайге и выжила

Откровенно найти живой сибирячку уже и не надеялись. Фото: Бурятская Республиканская поисково-спасательная служба

«Выжившая». Так во всех СМИ уже называют 29-летнюю сибирячку из Бурятии. Еще бы! Ведь она бродила по тайге 18 дней без еды, воды и теплой одежды. Найти ее живой многие откровенно уже и не надеялись. Но случилось чудо! Корреспонденту КП-Иркутск удалось выяснить некоторые подробности спасения сибирячки.

Потеряла дорогу к лагерю

Итак, девушка пропала еще 1 июня. В тот день группа из десяти человек, в том числе и она, поехали в лес, собирать дикоросы. Заезжали в лес через деревню Туран, Тункинского района Бурятии. Вечером того же дня, когда спутники сибирячки разбивали лагерь, она зачем-то снова пошла в сторону леса с поляны. Зачем? Никому не объяснила. А за делом ее исчезновения никто и не заметил. Через некоторое время сибирячка поняла – найти дорогу назад не может. Благо с собой оказался телефон и она набрала номер «112».

- Рассказала диспетчеру, что заблудилась и сообщила примерное местонахождение, описала окружающий ее ландшафт. Рассказала, что видит перед собой огни населенного пункта. Дежурный пытался сориентировать ее, но заблудившаяся почему-то не смогла выйти самостоятельно. А после этого с ней и вовсе пропала связь, - рассказывает заместитель директора по оперативным вопросам Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы Анатолий Бартасов.

Тогда 2 июня началась поисково-спасательная операция. На поиски для начала вышли 10 человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 3 спецмашины. Затем подключились сотрудники полиции, национального парка «Тункинский», добровольцы «ЛизаАлерт» и местные жители. Они прошли 130 километров по лесу. Но все тщетно! Ни следа…

С собой были только сигареты и зажигалка

Откровенно найти живой сибирячку уже и не надеялись. Но вот чудо, на 18-й день поисков, которые не сворачивали, нашли ее. Причем она сама выбралась из чащи – вышла к дороге. Случилось это в 15 км от местности Дарки и в 5 км от дороги Туран - Хойто-Гол. Сибирячка сама вышла к дороге! Она была босиком и без верхней одежды, одета только в футболку и штаны. Но жива и невредима! Сколько точно прошагала? Намотала десятки километров. Но бродила, как оказалось, по лесу вдоль горной реки на расстоянии около 10 км от того места, где пропала.

Как ей удалось выжить в тайге за эти три недели? Ведь с собой у нее был лишь сотовый телефон, пачка сигарет и зажигалка. Пока это остается загадкой.

- Она крайне истощена, - говорят спасатели. - Ее сильно искусали насекомые, но каких-то травм или укусов животных на ней не было. Женщина пока не идет на контакт, совсем не разговаривает, поэтому нам неизвестно, чем она питалась все это время. Скорее всего, травой, может, шишкой, так как в лесу пока еще ничего не растет. Речушек в этой местности много. Если честно, мы уже не надеялись, что отыщем ее живой. Все-таки 18 дней без еды – это большой срок. К тому же температуры в эти дни хоть и были плюсовыми, но несколько дней лил дождь. А человек может замерзнуть и погибнуть и при +10 градусах. Это уникальный случай для нашей республики!

Известно, что сейчас девушка находится в больнице. За ее состоянием наблюдают медики. Оно оценивается как удовлетворительное.

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