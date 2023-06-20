Навсегда останутся детьми: истории бесследно исчезнувших ребят, которых разыскивают больше 10 лет

Истории бесследно исчезнувших ребят, которых разыскивают больше 10 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи СК, полицейские и волонтеры несколько дней разыскивали без вести пропавшую в Иркутске 1,5 годовалую девочку. На протяжении многих километров был обследован каждый клочок земли, но ребенка так и не нашли. Спустя неделю за поиски взялись водолазы. Осматривали дно Ушаковки, на берегу которой отдыхала семья малышки перед тем, как дочка исчезла. Но и те ничего не отыскали. Ориентировки уже распространили по селам и городам, располагающимся вниз по течению Ангары. К несчастью, случаи пропажи детей в Приангарье происходят ежегодно. Загадки некоторых из них остаются нераскрытыми долгие годы. КП-Иркутск вспомнила истории этих ребят.

Артем Юсупов

Этого улыбчивого парня зовут Артем Юсупов. В последний раз его видели живым в возрасте 15-ти лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Этого улыбчивого парня зовут Артем Юсупов. В последний раз близкие видели его живым в возрасте 15-ти лет. Школьник пропал без вести в городе Зима. 25 апреля 2002 года он ушел из дома, который располагался в микрорайоне Ангарский, и больше не возвращался. Поиски полиции и родственников, к сожалению, ни к чему не привели. Однако, пока ориентировка со старой черно-белой фотографией опубликована на сайте регионального Главка МВД – надежда есть.

Сегодня исчезнувшему больше десятилетия назад подростку должно быть 36 лет. Однако несмотря на прошедшее время, есть то, что вряд ли могло измениться во внешности Артема Юсупова. Его отличали русые волосы, оттопыренные уши и дугообразные брови, на левой или правой части груди у него имеется родимое пятно диаметром 1,5 сантиметра. Перед исчезновением парень потерял 3-4 передних зуба.

Дима Карпов

11-летний Дима пропал в Ангарске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще один мальчонка с черно-белой фотокарточки. Эта история произошла в ноябре 2007 года. 11-летний Дима Карпов был одним из воспитанников ангарской школы-интерната №7. Однажды он незаметно от преподавателей убежал со двора учебного заведения. Когда взрослые заметили пропажу, то обратились в полицию, но ребенок будто в прямом смысле слова исчез. Прошло 15 лет, а тайна местонахождения мальчишки так и осталась нераскрытой. Почему Дима решил уйти и главное – куда? Ответы на эти вопросы до сих пор мучают сыщиков.

Школьник с серыми глазами, русыми волосами и бледной кожей, согласно описанию ориентировки, был похож на большое множество детей. Однако была все-таки примета, которая выдавала сорванца. На момент пропажи он страдал сходящимся косоглазием.

Таня Полякова

Татьяна пропала в Ленинском округе Иркутска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За месяц до случившегося красавице Тане Поляковой из Иркутска исполнилось 15 лет. Про такие случаи говорят: пропала посреди бела дня. Как это часто бывает, девушка вышла из дома, но обратно больше не вернулась. Вскоре обеспокоенная семья Татьяны обратилась за помощью к правоохранителям. Как стало известно оперативникам, покинув квартиру в переулке Восточный около 15:00, школьница ушла в неизвестном направлении и больше не выходила на связь. В последний раз ее видели 26 июля 2002 года.

Примечательно, что с собой у иркутянки была замечена дорожная сумка черного цвета. Одета пропавшая была в красные брюки, черную водолазку и туфли. Не обратить на нее внимание даже на улице было сложно в том числе из-за яркой внешности: стройная девушка ростом 172 сантиметра со смуглой кожей и темно-русыми волосами выделялась в толпе.

Коля Сутуга

Николай Сутуга жил в Иркутске. Пропал в 15 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутянин Коля Сутуга родился 17 сентября 1987-го. В этом году он мог бы отпраздновать в кругу семьи свой 36-й день рождения. Однако поиски остаются открытыми. На «до» и «после» жизнь его близких разделила дата – 22 ноября 2001-го. В последний раз школьника видели на улице Мамина Сибиряка, где он жил, после чего его местонахождение оставалось загадкой.

Среди особых примет Коли: шрам длинной 1,5 сантиметра на правой части подбородка. Что касается внешности: волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

14-летний подросток был одет в стильную черную «прорезиненную» куртку с трикотажным воротником и черные джинсы «Армани», на ногах у него были высокие ботинки «берцы» на шнуровке.

Артем Зацман

Артем пропал при пожаре во время вечеринки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шумная вечеринка, пожар, пепелище. Этот день для 16-летнего Артема Зацман должен был стать особенным – родители отпустили его с ночевкой к друзьям в садоводство «Конденсатор», что под Ангарском. Однако ранним утром 19 января 2008 года семье сообщили – двухэтажный дом, где отдыхала молодежь, сгорел. Приехали всемером, но спаслись лишь шестеро. Среди ребят на нашли именно Артема. Он словно провалился сквозь землю, ведь ни следов, ни останков найдено не было.

Близкие школьника рассматривают несколько версий случившегося, в том числе о том, что парня могли убить из-за ссоры. По факту его пропажи было возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Главным подозреваемым стал один из студентов из той самой компании, что гуляла на даче в ту ночь. Только сейчас он не 19-летний пацан, а уже взрослый мужчина старше 30 лет.

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