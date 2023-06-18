«Говорят, что жив, но болен»: родные без вести пропавшего в Иркутске Виктора Мечуса обратились к экстрасенсам

Уже 1,5 месяца разыскивают 20-летнего Виктора Мечуса. Фото: Анна Жигжитова

- У экстрасенсов, гадалок, шаманов и колдунов более 20 версий, куда мог деться мой родной брат, - рассказывает Анна Жигжитова. Она и остальные родственники уже 1,5 месяца разыскивают 20-летнего Виктора Мечуса. Парень учился на первом курсе Иркутского гидрометеорологического техникума. Последний раз его видели рано утром 26 апреля. Тогда в компании друга он возвращался с вечеринки из ночного клуба на улице Байкальской. Только вот жили ребята на разных берегах города, поэтому уезжали домой поодиночке. Но до общежития Витя так и не добрался.

- Поиски зашли в тупик. В мае рыбаки нашли паспорт брата на заливе Якоби. Тогда все поисковые силы брошены в то место. Полиция и волонтеры начали прочесывать лес возле залива, - говорит сестра Виктора. - Но все безуспешно! Ничего не нашли… Затем к поискам подключились водолазы. Но и там ни следа.

Тогда семье пропавшего парня свои услуги стали предлагать экстрасенсы и гадалки. Сейчас у них множество разных версий. Но родственникам, конечно, хочется верить в лучшее.

- Все они говорят разные версии: кто-то, что Витя на СВО уехал, другие, что он спился, третьи, что сбила машина или утонул. В это мы не верим. Полный бред! Ничего из этого не подтвердилось. Но наша мама поддерживает только позитивные версии. Допустим, что жив и находится в каком-то доме. Сейчас он якобы болеет и его выхаживают люди. Но это очень странно.

Родственники также говорят, что сейчас водолазы исследовали весь залив Якоби. Пока новых поисков не запланировано.

Виктор парень ответственный, просто так не мог пропасть. Зная, как переживает за него мама, всегда ей звонил, не терялся. Пары не пропускал, учился нормально. Да и душой компании всегда был.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Имеется шрам на левой голени. Был одет в серую шапку, черную куртку с оранжевой подкладкой и серые джинсы, оранжевые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Мечуса, просят сообщить по телефонам: 8(3952) 35-01-01, 8-902-76-85-228 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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