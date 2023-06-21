«Вышел из комы в свой день рождения»: полицейский едва не погиб во время вызова, но выжил и вернулся на службу

Рустам Дзауров единственный полицейский, которому разрешено носить бороду на службе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспектор патрульно-постовой службы Рустам Дзауров единственный в Иркутске полицейский, которому разрешено носить бороду на службе. Однако это далеко не личная прихоть офицера, а рекомендация врачей. Отказ от бритья должен помочь ему как можно быстрее восстановиться. После ранения в сонную артерию в марте 2022 года Рустам не чувствует правую часть лица. Напал на него почтальон, который сам вызвал наряд. Подробнее в материале КП-Иркутск.

Поступило сообщение о криках в квартире

- В тот день поступило сообщение о том, что доносятся крики из квартиры. Кому-то могла потребоваться помощь, - вспоминал в беседе с журналистом Рустам Дзауров. – Дверь подъезда нам с напарником открыл звонивший, он работал почтальоном и как раз закончил раскладывать корреспонденцию по почтовым ящикам. Подойдя к указанной им двери, шума не услышали. Я позвонил в звонок, открыла женщина. Все это время почтальон стоял сбоку от меня. Неожиданно я почувствовал удар по голове. Сначала думал, огрели кулаком, но потом увидел кровь.

В этот момент обезвредить преступника попытался второй полицейский Алексей Игнатьев. Его нападавший успел порезать по руке. Началась борьба. Тогда тяжело раненный Рустам вытащил табельное оружие и сделал три выстрела. Нападавший был обезврежен. Офицера успели вовремя доставить в больницу. Последнее что он запомнил перед тем, как потерять сознание – это лицо врача. Позже оказалось, что инспектор ППС потерял 4 литра крови.

Вышел из комы в свой день рождения

В коме пациент провел три дня и очнулся в день своего рождения. Ни есть, ни говорить, ни ходить он не мог. Врачи не спешили говорить о полном восстановлении. При такой травме на это должно было уйти около 2-3 лет.

После ранения полицейского ждали 3 дня комы и неутешительные прогнозы врачей. Фото героя публикации.

Но на удивление медиков Рустам Дзауров встал на ноги спустя несколько месяцев, а осенью вновь вернулся в ряды МВД. Сегодня он продолжает выезжать на вызовы, задерживать дебоширов и опасных преступников. 24-летний офицер уверен, что судьбой ему было предначертано выжить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Главном управлении МВД России по Иркутской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручили Орден Мужества младшему лейтенанту полиции Рустаму Дзаурову и медаль «За Отвагу» старшему сержанту полиции Алексею Игнатьеву, обезвредивших преступника. Награды отличившимся сотрудникам отдельного батальона ППС МУ МВД России «Иркутское» вручил начальник регионального Главка Дмитрий Ильичев.

Медаль «За Отвагу» вручили старшему сержанту полиции Алексею Игнатьеву. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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