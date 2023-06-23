Сестренка не доглядела. 3-х летний мальчик утонул в пластиковой бочке в Иркутской области

Когда малыша достали, он уже не подавал признаков жизни. Фото: прокуратура Иркутской области

Страшная трагедия произошла в селе Тутура Жигаловского района. Там погиб 3-х летний ребенок. Он утонул в пластиковой бочке.

Все произошло 22 июня. Как рассказывает уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Татьяна Афанасьева, пока мама готовила на кухне, за ребенком следила старшая сестренка. Она отвлеклась, и в это время малыш забрался в емкость, объемом 1000 литров, которая была заполнена на 3/4 водой.

Страшная трагедия произошла в селе Тутура Жигаловского района. Фото: прокуратура Иркутской области

Когда девочка нашла ребенка и взрослые его достали, он уже не подавал признаков жизни.

- Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы ждем ее домой». Приемная семья из Иркутска вернет дочь, которую забрали родители из Таджикистана (подробнее)

«Холодно, одна ходишь. Вокруг звери»: 18 дней блуждавшая по тайге сибирячка рассказала, что помогло ей выжить (подробнее)

Упрекнула за сгоревшую яичницу: мужчина убил жену одним ударом в ягодицу, суд вынес приговор (подробнее)