Упрекнула за сгоревшую яичницу: мужчина убил жену одним ударом в ягодицу, суд вынес приговор

Обычная ссора обернулась страшной расправой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бурятии суд поставил точку в деле об убийстве. Погибла женщина, на скамье подсудимых – ее муж. Следователи СК собрали достаточно доказательств, чтобы признать 50-летнего мужчину виновным. Как выяснили правоохранители, расправа произошла 28 марта 2023 года и началась она с обычной ссоры. В тот день супруги вдвоем находились в своей квартире в Улан-Удэ. Мужчина проводил вечер за распитием алкоголя, но ночью захотел есть и принялся жарить яичницу. Он недосмотрел за сковородой и яйца сгорели. Жене это не понравилось, из-за чего она принялась упрекать благоверного. Словесная перепалка обернулась скандалом. Выйдя из себя, обиженный муж схватился за нож и ударил любимую в ягодицу.

- Клинок пересек магистральную артерию, из раны открылось обильное кровотечение, и до приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщают КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Вскоре мужчину задержали. Его обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Суд принял решение назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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