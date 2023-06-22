«Мы ждем ее домой». Приемная семья из Иркутска вернет дочь, которую забрали родители из Таджикистана

Бухашеевы надеются, что их дочка скоро вернется домой. Фото: из личного архива героев публикации

— Мы стали немного ближе к нашей дочери! Но все сложности еще впереди… Супруги Бухашеевы из Иркутска не могут поверить своему счастью. Наконец-то суд поставил жирную точку в споре о том, кто же все-таки является родителями их маленькой девочки...

В графе «мать» и «отец» стояли прочерки

Историю о пятилетней девочке, которую делят между собой две семьи из Иркутска и Таджикистана КП-Иркутск уже рассказывала. В 2017 году Марина и Михаил Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки из дома малютки. Конечно, тогда даже не предполагали, какими последствиями для них обернется это решение…

- Она стала нашей дочкой, когда ей было 2 месяца и пять дней, - рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Михаил Бухашеев. – В метрике, где должны стоять имена ее родителей, значились прочерки. Поэтому мы считали, что никаких проблем при процедуре удочерения не будет. И сначала все действительно было хорошо. Мы сразу полюбили малютку, как только впервые увидели, занимались ее воспитанием.

Супруги оформили необходимые документы и забрали малютку в семью. Фото: из личного архива героев публикации

А спустя полгода Бухашеевы узнали, что объявились биологические родители и предъявили права на ребенка…

Как так получилось? Дело в том, что родная мать девочки – жительница Таджикистана. В Россию она приехала на заработки. Женщина находилась на последних месяцах беременности, когда у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться и ребенку. К счастью, этого не произошло. В октябре 2017 года в одном из роддомов Иркутска на свет появилась здоровая девочка.

- Биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала, ребенка из роддома не забрала. В связи с чем, в соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать и отец были указаны прочерки, - следует из официального комментария министерства социального развития, опеки и попечительства.

Однако биологическая мать считает, что на самом деле все было по-другому. Своей версией произошедшего она поделилась с журналистами КП-Новосибирск. Женщина пояснила, что ошибка в документах произошла как раз из-за опасного диагноза. Из-за него якобы ее перевели в инфекционную больницу, разумеется, без новорожденной. Девочку же поместили в Ивано-Матренскую больницу. Неизвестно, как это произошло, но малышка по документам стала сиротой. Поэтому в графе сведений о родителях образовались прочерки.

А в это время Бухашеевы уже стояли в очереди на усыновление. И в декабре 2017 года им улыбнулась удача: иркутянам рассказали о девочке, которая нуждается в любви и заботе. Супруги оформили необходимые документы и забрали малютку в семью. О том, что биологическая мать девочки не отказывалась от новорожденной и может объявиться в любой момент, их не предупредили. Но именно так все и вышло…

«Верните нашу дочь!»

Как рассказывал Михаил, решение об удочерении, вынесенное в октябре 2018 года было отменено в мае следующего года «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Биологическую мать в тот момент выслали из страны как нелегалку, так как она работала неофициально. В Россию она вернулась уже только в 2022 году. Женщина тут же обратилась в органы опеки с заявлением, что хочет забрать дочь.

Спустя полгода Бухашеевы узнали, что объявились биологические родители и предъявили права на ребенка. Фото: из личного архива героев публикации

- Сотрудники опеки постановили, что пока продолжаются разбирательства, приемные родители не должны противостоять общению ребенка с биологической матерью. Мы согласились с этим условием, - рассказывает Михаил. – Встречи проходили в кабинете опеки, в присутствии специалистов. 22 июля прошлого года нам назначили четвертую встречу. Мы должны были прийти на одну из детских площадок в Иркутске. Но это оказалось ловушкой!

Как рассказывает Михаил, как только они прибыли к месту встречи, появились сотрудники опеки и полиция. Супругам вручили распоряжение о том, что их лишают статуса приемных родителей.

- Биологическая мать на наших глазах начала уводить ребенка. Дочка сильно испугалась, кричала и плакала. Она не хотела уходить!

Противостояние между приемными и биологическими родителями длилось несколько часов. В итоге малышку увезли представители органов опеки. С того дня Бухашеевы больше не видели свою дочь. Через несколько дней Марина и Михаил рассказали о случившемся в социальных сетях, размещали фотографии малышки с текстом «Верните нашу дочь». Также иркутяне подали иск в суд об отмене данного распоряжения. История получила общественный резонанс, о Бухашеевых говорили СМИ всей страны.

Надеются, что дочка скоро вернется домой

Михаил и Марина не видели девочку почти целый год. О ее местонахождении ничего известно. Супруги предполагают, что биологическая мать могла вывезти малышку за пределы России, несмотря на наложенный судебный запрет. С ноября 2022 года ребенок находится в федеральном розыске.

23 марта 2023 года Качугский районный суд вынес вердикт по делу супругов. Служители Фемиды встали на сторону иркутян и обязали органы опеки и попечительства вернуть девочку приемным родителям. И вот на днях стало известно, что Иркутский областной суд подтвердил законность этого решения.

- Решение первой инстанции остается в силе, - рассказывает Михаил. – Безусловно, мы рады этой юридической победе. Без нее строить планы на возвращение дочери в семью было бы гораздо сложнее. Мы, конечно, желаем этого, но в первую очередь думаем об интересах ребенка. В то же время мы понимаем, что нас ожидают еще сложности. Мы предполагаем, что ребенок может находиться в Таджикистане, но юридически это не подтверждено. Сейчас мы будем возбуждать исполнительное дело у судебных приставов по исполнению судебного решения. Будем и дальше искать варианты, как отстоять интересы ребенка.

Михаил отметил, что в их доме ничего не изменилось за это время. В комнате девочки также находятся ее любимые вещи и игрушки. Бухашеевы надеются, что их дочка скоро вернется домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Холодно, одна ходишь. Вокруг звери»: 18 дней блуждавшая по тайге сибирячка рассказала, что помогло ей выжить (подробнее)

«Одежда и гроб нашей мамы, но в нем - не она»: в морге перепутали покойника и выдали родственникам чужое тело (подробнее)

В бою все средства хороши: казак с позывным «Тунгус» сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами на СВО (подробнее)