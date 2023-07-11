«Ушел под воду на глазах у своей семьи». Сибиряк спас на Ангаре двух тонущих мальчиков, но сам погиб

Прогулка на пляж обернулась для семьи Литвинцевых трагедией. Фото: из личного архива героя публикации

- Я кричала Димке, что не доплыву до него. Звала на помощь. Он слышал меня. Прошло несколько секунд, и брат исчез под водой…

Обычная прогулка на пляж в минувшую субботу, 8 июля, обернулась для семьи Литвинцевых из Усолья-Сибирского трагедией. В реке утонул любимый сын, муж и отец троих детей – 35-летний Дмитрий. Мужчина бросился на помощь двум тонущим детям, но сам из воды выбраться не смог…

Собирался отдохнуть с семьей на Ангаре

- В тот день мы решили позагорать у реки. Был мой брат Дима, его жена Анна, их средняя дочь и младший сын, наша мама и я со своей дочкой, - рассказывает сестра Дмитрия Алена Литвинцева. – Мы дождались, когда Димка вернется с работы. Он трудился на одном из промышленных предприятий города, у него была смена. Взяли покрывала, еду для пикника и отправились на местный затон. Но до места на берегу, где хотели разместиться, не успели дойти. Услышали, как с воды кто-то кричал: «Помогите, тонем!».

Литвинцевы увидели в реке на расстоянии 5-6 метров от берега двух мальчиков. Один из них уже находился без сознания и лежал лицом в воду. Другой барахтался рядом, размахивал руками и звал на помощь. Не задумываясь ни на секунду, Дмитрий снял футболку и бросился в реку.

- Мы даже опомниться не успели. Дима был уже в воде - рассказывает Алена. – Следом за ним в реку побежала его супруга. Брат увидел, что жена направляется к мальчику, который был уже без сознания, поэтому поплыл ко второму.

Мужчина бросился на помощь двум тонущим детям, но сам из воды выбраться не смог. Фото: из личного архива героя публикации

В это время на берегу находился рыбак. Увидев происходящее, он также поспешил на помощь. Вместе с Анной они вытащили уже почти бездыханное тело школьника на берег. В это время Алена и ее мама вызывали спасателей и скорую помощь.

- Димка доплыл до второго мальчика. Пытался вытолкнуть его из воды, но не получалось. От испуга он крепко ухватился за Диму, вдвоем они несколько раз уходили под воду, - рассказывает Алена. – Затем подросток остался на плаву, а Дима начал тонуть и захлебываться. Я нырнула в воду на помощь к брату. Чуть-чуть проплыла и поняла, что не смогу добраться. Вода была холодной, ноги начало сковывать моментально. К тому же в этом месте было достаточно глубоко. Из-за прошедших дождей уровень реки поднялся. Я сделала буквально пару шагов и вода меня уже скрыла…

«Не мог поступить по-другому»

В это время девушка заметила, что на берегу находятся двое парней. Она закричала, чтобы помогли. Мужчины прибежали на зов, зашли в воду, но Дмитрия уже не было видно…

- Все это произошло буквально за три минуты, - рассказывает Алена. – Я даже опомниться не успела, как брат ушел на дно. Парни помогли второму мальчику, которого спас Дима, добраться до берега. А мы принялись приводить в чувство первого. Делали ему искусственное дыхание, проводили сердечно-легочную реанимацию. Вскоре он пришел в себя…

Как оказалось, обоим подросткам около 13 лет. В тот день они пришли на реку, чтобы порыбачить с берега. Находились одни, без присмотра родителей. У одного из них утонула какая-то деталь от удочки и он решил поискать ее в воде. Но начал тонуть. Друг бросился ему на помощь, но справиться с водной стихией ему тоже не удалось.

Вскоре приехали сотрудники скорой помощи. Они забрали школьника в реанимационное отделение. Тело Дмитрия водолазы смогли поднять со дна только на следующий день.

Алена рассказывает, что ее брат не смогу бы поступить по-другому. Фото: из личного архива героя публикации

- Это очень страшно. Он утонул на глазах семьи, своих детей, - рассказывает Алена. – Брат всегда хорошо плавал. Мы до сих пор не можем прийти в себя от случившегося. Дима был замечательным человеком. И я понимаю, что он не смог бы поступить по-другому.

Алена рассказывает, что на связь со вдовой Дмитрия выходила мама одного из подростков. Женщина принесла семье соболезнования.

Прощание с Дмитрием Литвинцевым состоится в среду, 12 июля. Известно, что мужчину за его геройский поступок сотрудники МЧС посмертно представят к награде за мужество. У сибиряка остались трое детей, самому младшему из которых 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поцелуй детей за меня»: за несколько часов до гибели боец СВО из Иркутска успел отправить жене «прощальное» СМС (подробнее)

Поиски пропавшей во время сплава в Бурятии туристки приостановлены (подробнее)

«Встретила любимого не в свадебном платье, а в трауре»: боец из Ангарска погиб, закрыв собой товарищей от снаряда (подробнее)