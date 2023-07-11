Поиски пропавшей во время сплава в Бурятии туристки приостановлены

Поиски пропавшей во время сплава в Бурятии туристки из Новосибирска приостановлены Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Поиски восьмой туристки, пропавшей без вести во время сплава по реке Снежной в Бурятии, временно приостановили. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. Женщину разыскивали, прочесывая местность, осматривая территорию с воздуха и с помощью водного транспорта в течение пяти дней.

- 10 июля спасатели БПСО МЧС России обследовали 120 километров береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал. В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сплав восемь человек начинали из Бурятии, однако 6 июля в Слюдянском районе Иркутской области все четыре катамарана перевернулись при переходе через пороги. Трое мужчин выбрались и передали информацию в МЧС. Днем 7 июля спасатели на Ми-8 обнаружили еще двоих потерявшихся. Услышав звуки приближающегося вертолета, они запустили сигнальную ракетницу. К вечеру нашли еще двух туристов. В итоге семь человек, в том числе одну женщину, эвакуировали в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Состояние всех оценивалось как удовлетворительное.

Как ранее стало известно КП-Иркутск, большая часть группы приехала из Новосибирска, трое - из Ханты-Мансийска, Минусинска и Перми. Преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на ночлег приятели планировали за две недели, закончив сплав 8-9 июля в селе Выдрино. Однако за пару дней до прибытия в пункт назначения все пошло не по плану. Известно, что сплав туристы организовывали самостоятельно. Многие делали это в третий раз.

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