Новая машина - выгодное предложение для тех, кто хочет обновить автомобиль от автосалона Chery

Chery Tiggo 4 Pro. Фото: архив компании.

Если вы мечтаете обновить автомобиль, который достаточно «побегал», то наверняка уже знаете цены на вторичном рынке. Сегодня они неуклонно растут. А сколько предстоит суеты: старую машину продать, разницу накопить, новую выбрать так, чтобы не подвела… В общем, и начинать не хочется!

Однако есть вариант, который устроит любого взыскательного автовладельца. Еще не задумывались о трейд-ин? Если нет, то вы просто не знаете подробностей. Суть этой услуги такова: вы сдаете в автосалон свое авто, а взамен уезжаете на новом. Сделать это действительно просто, а благодаря уникальной программе «Chery Финанс», которую предлагают в автосалоне «Chery Кузьмиха», это и по-настоящему выгодно. Пересесть на хорошую машину можно уже сегодня! Приезжайте, познакомьтесь с маркой, а менеджеры рассчитают для вас самые выгодные условия.

Chery Tiggo 8 Pro MAX. Фото: архив компании.

Почему стоит покупать новую машину в Chery:

1. Здесь принимают на трейд-ин любые автомобили. Любого года выпуска. Иностранные, российские и даже советские. Объективно оценивают и засчитывают стоимость в качестве первоначального взноса.

2. Специальная программа от банков-партнеров позволяет оформить рассрочку на срок до 7 лет и это гораздо выгоднее, чем любой автокредит. Платеж можно рассчитать заранее и он будет действительно комфортным, даже для семьи со средним доходом.

3. Откладывая такую же сумму «под матрас», на хорошую новую машину никогда не накопить (да и на любую другую тоже). Инфляцию никто не отменял.

4. Именно поэтому рассрочка будет не только удобной, но и выгодной, ведь она рассчитывается в рублях и не зависит от курса валют. Что бы ни случилось, размер платежа останется неизменным, а ведь даже за год окружающий мир может кардинально измениться.

Chery Tiggo 7 Pro MAX. Фото: архив компании.

5. Вместе с общими изменениями в экономике растут и цены, это аксиома. Дорожает все, в том числе и автомобили, особенно новые. И если сегодня вы можете приобрести автомобиль, к примеру, за 2 миллиона рублей, то уже завтра он будет стоить 2,5, а то и 3 миллиона. Так что подобная покупка станет еще и вложением средств.

6. Еще один плюс - существенная скидка для каждого участника программы трейд-ин в автосалоне Chery. Она рассчитывается индивидуально, но эта сумма станет хорошим плюсом к стоимости старого авто, даже если это дедушкина «Волга».

7. Процедура оформления настолько проста, что может уложиться в один день. Не требуется справок, подтверждающих доходы, лишь старый автомобиль, паспорт и водительские права. Приехать в автосалон можно на своем старом авто, а в обратный пусть вы отправитесь на новой машине.

8. Наконец, вы получите отличный, качественный, надежный автомобиль, который уже успел себя зарекомендовать. Обращали внимание, сколько «китайцев» появилось на дорогах? Это вовсе не дань моде. Машины крепкие, прекрасно подходящие для суровых сибирских условий и к тому же очень стильные. Новый модельный ряд. Опытные менеджеры помогут подобрать модель - компактный паркетник или мощный внедорожник, все авто имеют высокий дорожный просвет и справятся с любыми местными дорогами.

Chery Tiggo 4 Pro. Фото: архив компании.

Например*

Каждое решение требует тщательного планирования. Поэтому посчитаем, насколько интересно предложение.

Например, вы хотите приобрести новый Chery tiggo 4 Pro 1.5 M. Его стоимость составляет 2 099 900 руб. Скидка по программе TRADE IN - 180 000 руб. Итоговая цена автомобиля с учетом скидки - 1 919 900 руб.

• У вас есть KIA RIO 2017 года.

Зачетная стоимость автомобиля составит 880 000 руб. Эта сумма зачтется как первоначальный взнос.

Ежемесячный платеж по рассрочке под 0% годовых на 78 месяцев составит 16 371 руб.

По сравнению со стандартным кредитным тарифом, экономия на переплате по процентам составит 354 683 руб.

• У вас есть Toyota Corolla 1998 года.

Зачетная стоимость автомобиля, которая составит первый взнос, - 200 000 руб.

Ежемесячный платеж по лучшему предложению рассрочки (0% годовых на 78 месяцев) - 23 999 руб.

По сравнению со стандартным кредитным тарифом, экономия на переплате по процентам составит 664 008 руб.

• У вас есть Subary Forester 2010 года.

Зачетная стоимость автомобиля, засчитываемая как первоначальный взнос, - 960 000 руб.

Ежемесячный платеж по рассрочке (0% годовых на 78 месяцев) - 14 172 руб.

По сравнению со стандартным кредитным тарифом, экономия на переплате по процентам составит 324 194 руб.

* В каждом конкретном случае стоимость оценивается индивидуально.