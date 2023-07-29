Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2023 2:56

Внезапно выбежал на дорогу: в Черемховском районе Honda и Volkswagen насмерть сбили 7-летнего ребенка

В Черемховском районе два автомобиля насмерть сбили 7-летнего мальчика
Елена СИНИЦА
Внезапно выбежал на дорогу: в Черемховском районе Honda и Volkswagen насмерть сбили 7-летнего ребенка

Внезапно выбежал на дорогу: в Черемховском районе Honda и Volkswagen насмерть сбили 7-летнего ребенка

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погиб несовершеннолетний пешеход - 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП случилось накануне около 22 часов на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» Черемховского района вблизи поселка Михайловка. Там 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, - говорят в МВД.

После этого на школьника наехал автомобилист на Honda Accord, который двигался в попутном направлении.

Установлено, что школьник, выбежал на проезжую часть из-за препятствия в виде стоящей автомашины.

В результате ДТП мальчик от полученных травм, скончался на месте происшествия.

Прокуратура региона взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.

ЧППроисшествия: ЧП