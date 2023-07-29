Внезапно выбежал на дорогу: в Черемховском районе Honda и Volkswagen насмерть сбили 7-летнего ребенка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погиб несовершеннолетний пешеход - 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП случилось накануне около 22 часов на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» Черемховского района вблизи поселка Михайловка. Там 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, - говорят в МВД.

После этого на школьника наехал автомобилист на Honda Accord, который двигался в попутном направлении.

Установлено, что школьник, выбежал на проезжую часть из-за препятствия в виде стоящей автомашины.

В результате ДТП мальчик от полученных травм, скончался на месте происшествия.

Прокуратура региона взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.