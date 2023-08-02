На славном пути прославления истории и традиций великого наследования героической Кореи, на пути продвижения вперед к достижению еще больших побед с высоко поднятым знаменем независимости в политике, самостоятельности в экономике и способности к самообороне в защите страны под руководством всепобеждающей ТПК вся страна знаменательно отмечает 70-летие Победы в Отечественной освободительной войне как торжественный праздник нашего государства и народа.

Отмечая 70-летний юбилей, День Победы, весь народ страны преисполнен большой гордостью и уверенностью в себе. Встречает этот праздник с незыблемыми убеждениями и волей неизменно продолжать из века в век бессмертную историю Победы в войне, когда неиссякаемой силой сплоченного вокруг великого вождя и великой партии единого целого, несгибаемым боевым духом спасли молодую нашу Республику от крайне опасного кризиса, предотвратили новую мировую войну и защитили мир человечества.

Вечером 27 июля - вечного Дня Победы славной нашей Родины КНДР - в Пхеньяне торжественно состоялся военный парад в ознаменование 70-летия Победы в великой Отечественной освободительной войне.

Новые стратегический беспилотник-разведчик и многоцелевой ударный беспилотник, которые разработаны, произведены и будут поступать на вооружение ВВС нашей армии, совершали демонстрационный полет по кругу над площадью, удваивая восторг нашего народа, который из поколения в поколение празднует овеянное победой и славой 27 июля чучхейской Кореи. Зрители с гордостью за быстро возрастающую нашу оборонную техническую силу подняли один за другим возгласы восхищения.

Когда генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын прибыл на площадь, почетный караул КНА провел торжественную церемонию встречи.

Товарищ Ким Чен Ын, приняв рапорт о приеме от начальника почетного караула КНА, обошел строй почетного караула и знаменосцев с воинскими знаменами главных частей КНА.

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами КНДР встретили командный состав Министерства обороны, командиры крупных соединений и соединений КНА.

Под приветственный марш уважаемый товарищ Ким Чен Ын вышел на трибуну площади.

Все участники военного парада воздали высочайшие почести выдающемуся руководителю и великому Полководцу, придавшему неиссякаемую жизненную силу корейской революции и уготовившему надежную гарантию вечного продолжения победоносной истории. Их бурные возгласы «Мансе!» потрясли всю площадь.

Миловидные дети преподнесли товарищу Ким Чен Ыну букеты ароматных цветов.

Товарищ Ким Чен Ын, взмахивая руками, тепло приветствовал ликующих участников военного парада и торжественных мероприятий.

На трибуну вышли член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Центрального Военного Комитета партии, секретарь ЦК партии Ли Бён Чхор и командиры Министерства обороны, командующие и комиссары крупных соединений, командующие соединений КНА.

Места для специальных гостей заняли кадры партии и правительства, кадры - ветераны, которые долгое время работали в партии, правительстве и военных ведомствах.

На трибуну приглашены члены военной делегации РФ, члены партийной и правительственной делегации КНР, находящиеся с визитом в нашей стране для поздравления с 70-летием Победы в великой Отечественной освободительной войне, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжун, а также дипломатические представители РФ и КНР в нашей стране.

Прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага КНДР.

Под музыку песни «Наш государственный флаг», возбуждающей чувство патриотизма всего народа, группа в виде медали Героя КНДР вышла на дорожку площади, проходя перед воинскими знаменами соединений всех уровней КНА.

Все участники воздали высокие почести государственному флагу, почтительно взирая на него.

Когда мощно развевался флаг Республики, символ, овеянный вечной победой и справедливостью, на знаменательном июльском небе, был выпущен праздничный салют, а площадь кипела восторгом и волнением.

В ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне был произведен салют 21 артиллерийским залпом.

Член Политбюро ЦК ТПК, министр обороны КНДР Кан Сун Нам выступил с речью.

Он сказал, что 70 лет назад на этой площади, преисполненной восторгом от надежной защиты страны от вооруженного нападения агрессивных войск империалистов США и армад стран - их сателлитов и от завоевания великой победы, раздались громкие возгласы «Мансе!». Именно в таком месте, встречая 70-летие Победы в войне, проводится военный парад, а это огромная честь офицеров и солдат вооруженных сил нашей Республики, большой праздник всего корейского народа, - подчеркнул он.

Кан Сун Нам выразил уверенность, что история великой Победы будет открываться перед взором на этом сегодняшнем военном параде как поток грозной силы, а это будет уникальный в мире, неподражаемо оригинальный, величавый и наилучший фестиваль, посвященный Победе в войне. И подчеркнул, что под руководством всепобеждающей революционной партии и выдающегося вождя КНДР будет процветать во веки веков, и великий наш народ, уверенно продвигающий вперед революционное дело чучхе, дело социализма, будет завоевывать вечную победу и славу.

Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами КНДР маршал Ли Бён Чхор почтительно отдал рапорт о готовности к проведению военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне.

Прохождение на торжественном военном параде открыли символизирующая командиров в период Отечественной освободительной войны колонна с портретом великого вождя товарища Ким Ир Сена, прославившего историю великой Победы в войне, которую не купить даже за кучу золота.

Товарищ Ким Чен Ын послал горячий боевой привет колоннам военного парада, в едином порыве марширующим со славными воинскими знаменами, в которых запечатлены такие бесценные подвиги, что с неизменным классовым осознанием, непримиримым боевым духом и волей к беспощадному наказанию одержали победу за победой в долговременном противоборстве с США.

Участники военного парада во весь голос кричали «Мансе!», взирая на выдающегося Полководца, который развил КНА в справедливый сильный кулак, полностью заряженный революционным духом Пэкту, духом защиты Родины 1950-х годов и всепобеждающим боевым духом, в непобедимую сильную армию, способную уверенно взять верх в борьбе с всякими сильными противниками.

Товарищ Ким Чен Ын взмахом руки воодушевлял колонны военного парада, которые кипят решимостью убеждений навеки прославлять историю великой победы и 70-летнюю историю защиты той победы в течение 700 лет и 7000 лет, полностью зарядив беззаветную преданность ЦК партии духом поколения победителей войны.

Все участники военного парада бурными возгласами дали крепкую клятву все еще продвигаться вперед под руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына - величайшего Полководца во имя вечного могущества и непобедимости нашего государства, что потрясло площадь.

На небе над площадью, где царит горячий восторг и праздничное настроение от празднования Дня Победы, с громким гулом начался парадный полет ВВС КНА.

Над площадью пролетели эскадрильи самолетов с изображением пятиконечной звезды и цифры 70, словно запечатлевая на июльском небе историю великой победы нашей Родины, небывалую в истории мировой войны по ожесточенности и героизму.

Механизированные колонны начали парад, демонстрируя могущество и современность, волю к уничтожению врагов наших революционных вооруженных сил, настроенных нанести беспощадное наказание потомкам агрессоров в острой конфронтации, продолжающейся из века в век.

По площади военного парада проехали колонны основных танков, настроенные удовлетворить поколение победителей войны, которому из-за нехватки оружия пришлось прекратить наступление там, откуда рукой подать до Корейского Южного моря, и мчаться впереди решительного боя за возвращение территории государства, и колонны артиллерийских вооруженных сил - первого рода войск Народной Армии с решимостью беспощадными огнями открыть путь наступления для фронтовых частей.

Выехали на площадь колонны тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, находящиеся в полной готовности к запуску, объявляя на весь мир сверхжесткие намерения наших революционных вооруженных сил небывалым боем за уничтожение и последним истребительным боем ответить врагам в долгожданном случае фронтального оспаривания победы с врагами.

Затем с нарастающей силой проехали колонны стратегических вооружений КНДР.

На ядерное оружие - ядерным оружием, на лобовое противоборство - лобовым противоборством!

На площадь выехала вторая краснознаменная рота Главного ракетного управления вместе с МБР нового типа «Хвасонпхо-18». Она является самым мощным ведущим основным средством стратегических вооруженных сил Республики, способным последовательно сдерживать всякие угрозы ядерной войны и провокационные агрессивные акты враждебных сил против Республики, подавляюще реагировать на них, надежно защищать безопасность нашего государства. МБР нового типа «Хвасонпхо-18» привела восторг и ликование зрителей к кульминации.

Во главе с пусковой машиной-героем, набивая дорогу, проехала колонна МБР типа «Хвасонпхо-17». Эта МБР является реальным предметом абсолютной силы нашего могучего государства и народа, который сможет положить конец насилию империализма на этой Земле и спасти будущее человечества, олицетворением внушительного вида наших стратегических вооруженных сил - меча-кладенца для защиты справедливости и мира.

Все участники восклицали «Мансе!», взирая на выдающегося патриота, всепобеждающего стального Полководца товарища Ким Чен Ына, который смелым дерзанием, дальновидной проницательностью и незаурядным полководческим искусством на высочайший в истории нации рубеж вывел славу и честь нашего государства, которые подняло поколение победителей войны 70 лет назад, а также уготовил всепобеждающий меч-кладенец, достойный наследовать из поколения в поколение.

Как только завершился военный парад, снова сотрясли небо и землю бурные ликования всех участников, а на ночном небе Дня Победы произведены один за другим очаровательные салюты.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко поднял руку и тепло ответил на ликование масс.

Военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне будет ярко запечатлен на скрижалях истории нашей Родины как большой военно-политический фестиваль, ярко продемонстрировавший на весь мир незыблемую волю всего народа и всей армии создавать новые легенды о победе в эпоху Ким Чен Ына в антиимпериалистической и антиамериканской священной войне, ускоряя всестороннее развитие социализма с великим героическим духом и боевым порывом.