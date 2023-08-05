Вышла из ночного клуба и исчезла: в Иркутске разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку

Семья Валентины Козловой просит жителей Иркутска не оставаться в стороне. Фото: Национальный центр помощи.

«Внимание, пропал человек!», - кричит заголовок ориентировки с фотографией красивой девушки с серыми глазами. 20-летняя Валентина Козлова исчезла 4 августа. Известно, что в 5 утра она вышла из ночного клуба по улице Красных Мадьяр, после чего не выходила на связь с близкими и не возвращалась домой. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Поисками Валентины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Единственной зацепкой стали показания очевидцев, которые видели молодую сибирячку. Они утверждают, что она шла по Академическому мосту.

Семья Валентины Козловой просит жителей Иркутска не оставаться в стороне и помочь в ее поисках. Ее рост составляет 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светлые волосы до плеч. Среди особых примет: на плечах татуировки в виде веточек. Ночью 4 августа была одета в белую блузку и коричневые штаны.

Волонтеры просят распространять ориентировки в соцсетях и чатах.

ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой просят позвонить по одному из номеров телефона:

8 9641261212, 89500516567 – волонтеры;

83952213935 - дежурная часть.