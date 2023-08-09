В Иркутске завершены поиски 20-летней девушки, пропавшей из ночного клуба Фото: ГУ МВД по Иркутской области

20-летняя девушка пропала без вести в Иркутске 4 августа 2023 года. Об исчезновении в дежурную часть полиции сообщила ее подруга. По словам заявительницы, в 5 утра приятельница вышла из ночного клуба по улице Красных Мадьяр, после чего перестала выходить на связь с близкими и не вернулась домой.

Сотрудники полиции и волонтеры тут же начали поиски и распространение ориентировок с приметами молодой иркутянки в соцсетях и СМИ. Среди отличительных черт у нее имелись пирсинг и татуировки. Однако в среду, 9 августа, стало известно, что работы завершены.

- Разыскиваемая была найдена мертвой, - сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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