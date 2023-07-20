«Понимаю, что иду к смерти, но не могу остановиться»: шокирующая история девушки, отказавшейся от еды на 105 дней

С 75 килограммов девушка похудела до 37. Фото: личный архив героини публикации

- Каждый день как последний, я думала, что завтра не проснусь, - так описывает свое состояние еще пару недель назад 27-летняя Анастасия Франтенко из Бурятии. Едва ли не при смерти девушка оказалась из-за экстремальной диеты. На протяжении нескольких лет она гналась за идеальной фигурой, но не заметила, как довела себя до истощения. В один момент, так называемое ПП (правильное питание – прим. ред.) сменилось…полным отказом от еды. Сибирячка устраивала питьевые марафоны, во время которых включала в рацион только кофе, воду, энергетики и снежок. «Успехами» она делилась в личном блоге. Несколько раз Анастасия признавалась, что срывалась, но начинала заново. Это издевательство над собственным телом привело к тому, что при росте 185 сантиметров блогерша похудела до 37 килограммов! Оказавшись на больничной койке, девушка хочет предостеречь всех, кто мечтает о заветных 90-60-90.

Летом в шапке и в двух парах штанов

Ранее КП-Иркутск уже рассказывала о тиктокерше с необычной внешностью родом из села Баргузин. Юные подписчицы фанатеют от ее стиля в одежде и макияже, а также восхищаются талантом – по образованию Анастасия художник. Однако большей части девочек не давала покоя тайна ее выпирающих ключиц, ребер и бледной кожи. Блогерша же хоть и «болела» идеей борьбы с весом, всегда советовала подписчицам отказаться от подобных увлечений.

Несмотря на отражение в зеркале, сибирячка считала себя толстой. Фото: личный архив героини публикации

- На питьевой диете я всегда чувствовала недомогания: головные боли, боли в желудке, постоянный озноб и головокружения, - вспоминает 27-летняя жительница Бурятии. – Я понимала, что иду к смерти, но не могла остановиться. Этим летом все дошло до критической точки. Мне было трудно даже дышать, не то, что ходить…Не отпускало предобморочное состояние. В жару надевала шапку, куртку и несколько пар штанов, так как замерзала. Волосы выпадали клочьями, а кожа слазила и оставалась на одежде. Мучали судороги, опухли вены. Боли были такими, что ночами не могла сомкнуть глаз. Психическое состояние тоже было шатким: панические атаки, постоянные истерики, перепады настроения. На последних стадиях уже худела от стресса. Я начала есть твердую пищу, но вес продолжал падать. Организм просто перестал принимать пищу, из-за чего меня постоянно тошнило.

Вместе с похудением появился букет недомоганий и болезней. Фото: личный архив героини публикации

«Заболела» мыслью о похудении

Но жизнь девушки не всегда была такой. Несколько лет назад, после окончания школы, она переехала из родного села в Улан-Удэ и поступила в колледж, где познакомилась со своим будущим парнем. Тогда Анастасия весила 75 кило, что абсолютно устраивало молодого человека. Все изменилось после поездки в детский лагерь, где студентка подрабатывала. Парни-вожатые сделали ее рост предметом для насмешек, прилюдно называя ее «шкафом» и «дылдой». Именно тогда она решила стать более изящной, избавившись от пары сантиметров в талии…

Худеть студентку заставили насмешки парней. Фото: личный архив героини публикации

- Те, кто шутили, конечно, об этом сейчас и не вспомнят. И не подозревают, к чему привели их слова, - добавляет собеседница КП-Иркутск.

Из-за приобретенной зависимости отношения Анастасии вскоре охладели. Пара рассталась. Родителям тоже тяжело давались «странности» дочери. Это выливалось в ссоры и взаимные недомолвки. На работе на молодую сотрудницу часто косились и даже грозились уволить, если та не перестанет привлекать своей внешностью внимание людей.

Ситуация вышла из-под контроля

Впервые в больницу Анастасия Франтенко попала в 2022 году с весом 46 килограммов. Врачи поставили диагноз, который блогерша не хотела принимать – анорексия. Специалисты попытались помочь, и состояние пациентки улучшилось, но недолго.

- Я и раньше понимала, что со мной что-то не так, но была уверена, что анорексия, это когда человек крайне истощен. На самом деле, болезнь зарождается в голове задолго до этого. Все остальное – последствия.

В этом году Анастасия дошла до критических 37 килограммов. Фото: личный архив героини публикации

Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, девушка попросила помощи у родственников. Семья перевезла дочь на малую родину, где ее поддерживают близкие, друзья, а также подписчики. Однако на полное восстановление уйдут годы. Над этим работают психиатры, психологи и другие специалисты. Сибирячка к этому полностью готова. Она наконец-то разрешила себе есть все, что хочется и заметила улучшение самочувствия.

- Умереть из-за «идеального тела» - очень глупо, - заключает Анастасия. – Лучше хвастайтесь своим творчеством, развивайте таланты. Не загоняйте себя под стандарты, мы все разные. Иначе бы эта жизнь была скучной. Ещё хотелось бы пожелать людям быть внимательнее ко своим близким и перестать судить людей по внешности. Прекратите подкалывать и оскорблять, не зная чужих внутренних проблем. Просто будьте добрее!

В мечтах Анастасии – открытие собственной арт-студии и освоение новой техники рисования с помощью графического планшета.

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