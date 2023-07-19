Три дня выживала в глухой тайге: сибирячка чудом нашла потерявшуюся в горах ручную собачку

Поня целых три дня одна выживала в глухой тайге в Бурятии. Фото: из личного архива героини публикации

Маленькая собачка, ручной шпиц, сидит на коленях у хозяйки, мокрая, испуганная и испачканная в грязи. Дрожит от холода и шока, недоверчиво заглядывает в глаза девушке, словно не верит, что спасена… Трудно представить, но на этом видео, опубликованном в соцсетях, — комнатная собачка по кличке Поня, которая целых три дня одна выживала в глухой тайге в Бурятии! И чудом смогла вернуться домой...

Испугалась и убежала в лес

«Потерялась собака. Пожалуйста, помогите найти!», - пост с фотографией питомца выложила в интернет 29-летняя иркутянка Алена О. Ее любимица Поня пропала 16 июля у окрестностей горного хребта Мамай.

- Мы с мужем работаем в туристической сфере. Я организовываю пешие походы для туристов на Мамае. И в каждую из поездок Поню мы берем с собой, - рассказывает Алена. - В городе я обычно вожу ее на поводке, но там, на Мамае, она обходится без него. Собака всегда рядом со мной и никуда не уходит одна. Но в прошлое воскресенье произошла странная ситуация…

Шансов выжить у маленькой ручной собачки, мягко говоря, было мало. Фото: из личного архива героини публикации

Утром сибирячка как обычно выходила из комнаты гостевого дома вместе с Поней. В этот момент в коридоре между двумя постояльцами гостиницы возникла потасовка. Алена вместе с питомцем оказалась прямо в ее эпицентре. Испугавшись громкого шума, шпиц бросился наутек…

- Мы с туристами попытались ее догнать, но Поня очень быстро бегает, - рассказывает Алена. – Прямо за нашей гостиницей, метров через 20-30, начинается лес. Но, честно говоря, я даже подумать не могла, что собака спрячется там. Предположили, что испугалась и забилась где-нибудь под зданием гостиницы, юркнув в щель. Пытались найти ее там. Проверили и баню, стоящую рядом. Переживали, что она могла упасть в септик для сточных вод…

Вечером на территорию гостевого дома приехал мужчина из еще одной туристической группы. Он принимал участие в джип-туре и весь день провел в горах. Мужчина рассказал, что видел Поню на тропе!

Найти маленькую собачку в тайге - как иголку в стоге сена. Фото: из личного архива героини публикации

- Почему он ее не поймал – неизвестно. Мне кажется, было очевидно, что собака, которая ходила по тайге одна, потерялась, - рассказывает Алена. – Мы с мужем поехали в эту местность. Искали, обходили каждый кустик, звали, но ее нигде не было…

Под дождем и рядом с дикими зверями

С наступлением темноты супруги вернулись в гостиницу, а на следующее утро вновь отправились в лес. Искали повсюду, но безрезультатно. Периодически с Аленой на связь выходили люди, которые сообщали ей, что видели собаку в районе линии электропередач, либо слышали лай в совсем противоположной стороне, на тропе к озерам.

- Примерно в пяти километрах от туристической базы мы нашли следы Пони. Снова начали искать и звать ее. И тут неожиданно услышали жуткий звук, похожий на рев. Присмотрелась, а на расстоянии метров десяти от нас стоит медведица с медвежатами! Они испугались нас и полезли на дерево, - рассказывает Алена. – Мы поспешили уйти. Но в тот день встретили их еще два раза. Честно говоря, в тот момент я отчаялась найти Поню. Вокруг сплошной лес, местами трава доходила мне до пояса. Казалось, что мы ищем иголку в стоге сена. А вокруг ходят дикие животные. К тому же, все эти дни шел сильный ливень. Шансов выжить у маленькой ручной собачки, мягко говоря, было мало…

Алена вернулась в гостиницу и рассказала в социальных сетях о потере любимицы. Сибирячка надеялась, что собака жива, и что туристы случайно обнаружили ее в лесу и подобрали.

Во время поисков иркутяне трижды встретили медведицу с детенышами. Фото: из личного архива героини публикации

Подписчики активно распространяли пост, сопереживали хозяйке и надеялись, что Поня найдется. Даже предложили Алене обратиться к людям, которые, как они утверждают, обладают экстрасенсорными способностями. Иркутянка воспользовалась советом.

- Я связалась с одной из женщин, и она сказала, что Поня жива. Попросила скинуть карту местности, - рассказывает Алена. – Затем сказала, чтобы мы ехали утром следующего дня по определенному маршруту: четыре километра от базы прямо, затем повернуть направо и проехать еще один километр. Мы так и сделали.

Алена с мужем оставили машину в назначенной точке, а сами вновь вышли на поиски. По наводке экстрасенса искали большое дерево, под которым собака могла прятаться. Но деревьев много, все не осмотришь…

«Я нашла ее в лесу!»

- Мы ушли примерно за полкилометра от автомобиля. Муж предложил вернуться к машине. Но та женщина посоветовала нам остановиться, присесть и прислушаться к звукам. И вдруг супруг кричит: «Смотри, Поня!». Она сама вышла к нашей машине, - восклицает Алена. – Мы бросились к ней, а она снова начала убегать. Тогда я остановилась, а потом начала потихоньку приближаться к ней, чтобы не спугнуть. Села на дорогу и подзывала ее. Она рычала, лаяла. Казалось, что она забыла, как я выгляжу и как ее зовут. И только через 15 минут подошла ко мне…

Что происходило дальше, иркутяне засняли на видеокамеру. Алена прижимала к себе напуганную, мокрую, испачканную в грязи собачку и рыдала от счастья, что ее любимица жива и здорова. «Я нашла ее в лесу!» - повторяла сибирячка, целуя Поню в макушку.

Сейчас Поня отсыпается после пережитого опасного приключения. Фото: из личного архива героини публикации

Никаких повреждений и переломов у шпица, к счастью, нет. Зато прицепились клещи. Алена рассказывает, что Поня была очень голодной, жадно пила бульон и не могла остановиться. Сейчас она отсыпается после пережитого опасного приключения.

- Конечно, мы сделали выводы. В первую очередь, купим для Пони ошейник с GPS-отметкой, чтобы могли в любой ситуации отследить ее. Буду водить только на поводке, - рассказывает Алена. – Я не ожидала, что наша история найдет такой отклик у иркутян. Я получила огромное количество сообщений от незнакомых людей, которые радовались, когда узнали, что Поня нашлась! Многие делились этим видеороликом у себя в соцсетях. Это невероятно! Хочу сказать одно: никогда не сдавайтесь и доверяйте своим чувствам!

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