В Народном Хурале Бурятии прокомментировали высказывание Алексея Цыденова о возможном усыплении бродячих собак

Глава соседней Бурятии Алексей Цыденов в интервью сделал заявление о возможном усыплении бездомных собак. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

12 июля Госдума приняла закон, который «развязывает руки» регионам в плане обращения с бездомными животными. Теперь местные власти сами могут решать их дальнейшую судьбу. И некоторые уже сделали заявления. Так, в Иркутской области вводят обязательную регистрацию домашних собак, чтобы легче было отследить, не хозяйская ли сбежала. А глава соседней Бурятии Алексей Цыденов в интервью «Ведомостям» сделал заявление о возможном усыплении бездомных собак.

- Я за то, чтобы усыплять, так гуманнее к собаке, - сказал Алексей Цыденов. - Есть также рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем ее держать закрытую в вольере всю жизнь.

По его словам, животных в начале отловят и поместят в питомник на передержку, где через определенный срок домашних собак на самовыгуле должны будут забрать владельцы, а у беспризорных появится шанс найти хозяина.

- Парламент республики должен будет решить, на какой срок будет там животное на передержке, - добавил глава республики.

КП-Иркутск обратилась за комментариями в Народный Хурал (парламент) Бурятии.

- Никаких документов на рассмотрение нового законопроекта не поступало, - ответили в Хурале. - Скорее всего, распоряжения могут поступить только осенью 2023 года, когда будет собран новый созыв.

Баир Доржиев, член Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, поделился своим мнением о возможном введении такой меры.

- Глава республики обратил внимание, что в регионе произошло немало случаев, когда бродячие собаки нападали на людей, - говорит Баир Доржиев. - Ежегодно от этого страдает около 5 тысяч жителей Бурятии. И это только официальные случаи. Для меня важнее жизни и здоровье людей. Да и на месячное содержание одной собаки нужно 15-20 тысяч. В бюджете нет таких денег. При этом стерилизация не позволяет в полной мере контролировать размножение животных и особенности их поведения.

У местных зоозащитников есть свои предложения по уменьшению числа бездомных псов.

- 80% пойманных собак - это домашние животные, которые бегают на самовыгуле, - рассказывает Елена Мордвина, зоозащитник из Бурятии. - И тут нужно решать проблему не с питомцами, а с безответственными хозяевами. Мне в месяц поступает около 100 звонков с просьбой забрать котят и щенков. Нужно вводить обязательные стерилизацию, чипирование. Сейчас же в Бурятии есть только штрафы за неправильный выгул, нападение домашнего животного на человека и за нарушение порядка регистрации домашних животных.

Важно отметить, что в законе ГосДумы не идет речи об эвтаназии животных. Она возможна только в случае, если животное испытывает страдания, больно неизлечимым заболеванием или идет карантин по бешенству.

Однако некоторые регионы России настроены решительно. Так, губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в Законодательное Собрание региона предложения по внесению изменений в закон об обращении с бездомными животными, предложив гуманно усыплять животных.

А КАК У НАС

Правила регистрации в Приангарье

- С 4 июля в Иркутской области вступили в силу дополнительные требования к содержанию домашних животных, - говорят в правительстве Иркутской области. - Новые требования предусматривают регистрацию домашних собак, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы. Обратиться по поводу регистрации питомца можно будет с 1 сентября этого года в ветеринарные станции, подведомственные ветеринарной службе Иркутской области. Будет создана база данных собак, необходимая, в том числе для организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам.

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