Живот рос с каждым годом: сибирячка узнала причину спустя 20 лет и сразу легла на операцию

Женщину мучили боли в области живота. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Улан-Удэ 91-летней местной жительнице удалили огромную грыжу, которая начала расти на теле 20 лет назад. О необычном случае рассказали в Республиканской больнице скорой медицинской помощи.

Женщина самостоятельно обратилась к врачам весной 2023 года. Ее мучили боли в области живота. Пациентка замечала, что с каждым годом проблемная область росла, но, по ее словам, заболевание ее не беспокоило.

- Пациентку осмотрел дежурный врач-хирург. Он поставил диагноз: «ущемленная пупочная грыжа». На момент осмотра ее размеры составляли 30 на 25 сантиметров, - рассказали в Республиканской больнице скорой медицинской помощи.

Что такое ущемленная грыжа? Это врожденный или приобретенный дефект передней брюшной стенки, при котором происходит выпячиванием брюшины и выхождение внутренних органов из брюшной полости с их ущемлением при сохранении целостности кожи.

Проводить операцию было рискованно, так как у пациентки были сопутствующие заболевания, такие как гипертония и перенесенный инсульт. Однако врачи все же успешно справились с этой задачей. После оперативного вмешательства и проведенной пластики грыжевых ворот, женщину наблюдали в отделении реанимации и интенсивной терапии. А после того, как ее состояние стабилизировалось, перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. После операции пациентка не испытывала осложнений или жалоб на самочувствие. В РК БСМП отмечают высокую оперативность персонала. С того момента как женщина поступила в медучреждение и выписалась из него, прошло всего семь дней.

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