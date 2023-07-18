«Подделывали документы и втирались в доверие». Черные риелторы присвоили и перепродали 11 квартир умерших сибиряков

Следователи установили, что первую махинацию мошенники провернули в 2012 году. Фото: ГУ МВД Иркутской области

– В этой квартире раньше жил Анатолий Степанович (все имена изменены – прим. ред.). Царствие ему небесное! Умер несколько лет назад. А из семьи у него никого не осталось. Бедный старик, умирал в одиночестве… - охотно рассказывает незнакомцу добродушная жительница одного из многоэтажных домов в Братске.

Женщина продолжала делиться воспоминаниями о покойном соседе и даже не догадывалась, что под маской приятного и учтивого собеседника в хорошем костюме скрывался мошенник…

Интересовались пустующими квартирами

Однокомнатная квартира в одной из многоэтажек по улице Рябикова в Братске давно привлекла внимание Константина Смагулова. Мужчина часто ходил мимо этого дома, когда направлялся лечить зубы в стоматологию, и заметил, что балкон заставлен вещами, а свет в окне не горит ни ранним утром, ни поздним вечером. Решил навести справки: проник в подъезд и пообщался с соседями. Они подтвердили догадки – собственник скончался полтора года назад, родных у него нет. Тогда Константин решил прибрать пустующую недвижимость к рукам. Действовал не один, а с напарником Василием Радченко.

Мужчина часто ходил мимо этого дома и заметил, что один из балконов заставлен вещами, а свет в окне не горит ни ранним утром, ни поздним вечером. Фото: ГУ МВД Иркутской области

- Для таких случаев они использовали фальшивые документы. У них было множество штампов, печатей, клише и бланков, которые ранее были похищены у нотариуса в Иркутске. Каким именно образом они оказались у них, следствие еще выясняет, - рассказывает следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области, капитан юстиции Ольга Котик. – Они подделывали доверенности, дарственные, свидетельства о праве на наследство. В том числе судебные решения и гербовые печати. Все документы были составлены грамотно и выглядели как оригиналы.

Мужчины составляли фейковый договор на имя несуществующего человека, скажем, по фамилии Иванов. Для этого использовали номер и серию паспорта какого-нибудь реального гражданина, а ФИО – вымышленного. Согласно фальшивому документу, выходило, что комитет по управлению муниципальным имуществом Братска передал в собственность Иванову квартиру на улице Рябикова, причем за несколько лет до смерти реального владельца. Затем мошенники составляли третий документ – договор купли-продажи, согласно которому Иванов продавал квартиру тому самому Смагулову за 1,5 миллиона рублей. Переход права собственности от прежнего хозяина новому проводили официально, однако никто не заметил нестыковок и сделка состоялась. Так Смагулов стал собственником «однушки» на Рябикова.

Все документы были составлены грамотно и выглядели как оригиналы. Фото: ГУ МВД Иркутской области

- Мошенники могли использовать паспортные данные человека, который умер, например, полгода назад. Но на сделки он якобы ходил! Откуда именно они брали базу данных, следствие пока выясняет, - рассказывает Ольга Котик. – После того как документально квартира переходила в собственность мошенников, они вытаскивали из нее мебель и вещи и выставляли на продажу по цене довольно ниже рыночной. Им нужно было в короткий срок избавиться от недвижимости, поэтому они придумывали легенду, якобы собственнику срочно нужны деньги на лечение или на развитие бизнеса. Квартиры пользовались спросом, несмотря на отсутствие ремонта. Ничего не подозревающие покупатели были рады приобрести квартиру «подешевле», быстро приводили ее в порядок и заселялись.

Документы не вызывали сомнений

Мошенники действовали в основной по этой схеме. Смагулову и Радченко удавалось долгое время оставаться незамеченными. Ничего не подозревающие покупатели брали жилье в ипотеку, за счет маткапитала и социальных программ. Но ни разу подлинность документов и законность сделки не вызывала сомнений... Сыграло роль то, что оба мошенника несколько лет проработали в сфере риелторских услуг. 50-летний Смагулов имеет диплом о высшем юридическом образовании, часто представлял интересы братчан в гражданском суде, а также владеет собственным агентством недвижимости. Радченко чуть младше – ему 40 лет, и он часто пересекался со старшим коллегой на рабочих встречах. Вероятно, там они и спланировали схему.

Мошенники присвоили 11 квартир, два гаража, земельный участок в СНТ и элитный автомобиль. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Следователи установили, что первую махинацию они провернули в 2012 году. Мошенники подыскивали именно пустующие квартиры. Почти за 10 лет их жертвами стали десятки родственников умерших граждан, а также люди, которые приобретали недвижимость. Таким образом Смагулов и Радченко присвоили 11 квартир, два гаража, земельный участок в СНТ и элитный автомобиль, причем не только в Братске, но и в Иркутске и даже Новосибирске.

- В некоторых случаях родственников умерших, если фамилия редкая, могли искать через социальные сети. К примеру, у супружеской пары в собственности находилась квартира, гараж и участок. Внезапно мужчина и женщина скончались один за другим. Мошенники про это прознали и решили найти наследника, - рассказывает Ольга Котик. - Выяснили, что он живет в Заларинском районе. Познакомились с ним и, выяснив, что юридически он слабо подкован в вопросах имущества, уговорили оформить доверенность на одного из них, которая бы позволяла распоряжаться собственностью по своему усмотрению. Риелторы обещали продать квартиру и отдать деньги наследнику. Но на деле они провели несколько фиктивных сделок, продали недвижимость, а деньги от сделки полностью забрали себе. Они вызывали доверие благодаря тому, что хорошо выглядели, у них была грамотная речь и они ловко апеллировали юридическими терминами.

Мошенники подыскивали именно пустующие квартиры. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Схема вскрылась, когда сотрудники департамента жилищной политики администрации Иркутска обнаружили ошибку в документах. Выяснилось, что в одной из квартир, которая числилась на балансе муниципалитета, вдруг неожиданно появились хозяева – покупатели, которые когда-то приобрели жилье у Смагулова и Радченко. Мошенники также сперва оформили жилье по фальшивым документам на подставное лицо, а затем продали недвижимость. Специалисты администрации обратились в полицию. Выяснилось, что похожие случаи числились и в других материалах. Оперативники передали разработки сотрудникам ГУ МВД. Черных риелторов задержали 1 апреля 2019 года.

21 год лишения свободы на двоих

- Дело представляло особую сложность в связи с тем, что следственные действия проводились на территории Братска, Ангарска, Иркутска, Железногорска-Илимского, Новосибирска, а также Братского, Иркутского и Заларинского районов. Было опрошено порядка 250 свидетелей. Проведена масса экспертиз: почерковедческие, технические, строительные, отдельные экспертизы по печатям и клише. Проведена масса выемок документов из МФЦ, Росреестра, городских администраций и пенсионного фонда, - рассказывает Ольга Котик. - Проводились обыски в квартирах у обвиняемых, в гаражах и на дачах, у их родителей и ближайшего окружения.

Схема вскрылась, когда сотрудники департамента жилищной политики администрации Иркутска обнаружили ошибку в документах. Фото: ГУ МВД Иркутской области

На расследование уголовного дела и сбор доказательств у полиции ушел практически год. В мае 2021 года материалы передали в городской суд Братска. Уголовное дело составляет 75 томов. Ущерб от действий мошенников - 14,6 млн рублей. На имущество самих обвиняемых был наложен арест на сумму 7,4 миллиона рублей. Известно, что в ходе следствия ущерб возмещен на сумму 6,3 млн рублей. Правда, остается открытым вопрос о судьбе пострадавших, которые приобрели квартиры у мошенников и отдавали им свои деньги. Официально потерпевшими в деле они не проходят. Но скорее всего, как показывает судебная практика, приобретенное жилье им придется вернуть законным наследникам. Как рассказывает Ольга Котик, у них есть право предъявить иск к обвиняемым.

На днях черным риелторам вынесли приговор.

- Одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Второму - лишение свободы сроком на 9 лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима, - рассказали в Братском городском суде.

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