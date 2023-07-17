Тело малыша нашли на следующий день: отдых многодетной матери на берегу реки закончился трагедией

Мальчик остался без присмотра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Страшная трагедия из-за невнимательности взрослых произошла в Забайкальском крае. В реке Ингода в Читинском районе утонул полуторагодовалый мальчик.

Как установили следователи, 16 июля 42-летняя женщина с пятью детьми отдыхала на берегу водоема. В какой-то момент многодетная мать на несколько минут оставила малыша без присмотра. В это время мальчик исчез. Обнаружив пропажу сына, женщина попыталась найти его. Но безуспешно. Тогда она обратились к правоохранителям.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили мать, ее детей и других очевидцев произошедшего. В ходе поисков, 17 июля, было обнаружено тело ребенка без признаков насильственной смерти, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. Следователи СУ СК по Забайкальскому краю завели уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее КП-Иркутск сообщала о трагедии в Качугском районе. 15 июля местная жительница обратилась в полицию с сообщением о пропаже двухлетнего сына. Как оказалось, она рыбачила на реке Анга и отвлеклась на некоторое время. В этот момент мальчик исчез. Позже его тело нашли в реке Лена, в которую впадает Анга.

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