«Мечтал о дочке и хотел назвать ее Мира»: 25-летний житель Иркутска погиб на СВО от разорвавшегося снаряда

Сибиряку не было суждено проводить Вику к алтарю в белом свадебном платье. Фото: из личного архива героев публикации

Виктория Королёва, 26-летняя жительница Иркутска, мечтала сыграть пышную свадьбу с любимым. Торжество запланировали на июнь. К тому моменту жених, 25-летний Николай Королёв, должен был вернуться с СВО. Но этого не произошло…Сибиряку не было суждено проводить Вику к алтарю в белом свадебном платье.

- Когда Коле пришла повестка, я плакала, умоляла остаться, - рассказывает Виктория. - Но супруг все для себя решил. Для него было честью отдать долг Родине!

Будто приворожил

Познакомились будущие молодожены еще в школе. Николай был лучшим другом родного брата Вики, поэтому ребята часто проводили время в одной компании.

- Я ему сразу понравилась. Помню, как признавался в любви, дарил цветы, устраивал милые сюрпризы, звал в кино, - улыбаясь, говорит Виктория. - Но покорил меня не сразу. Только через пару лет, когда он вернулся из армии возмужавшим, мое сердце затрепетало. Никогда не забуду тот вечер! Брат отмечал день рождения и пригласил Колю. Тогда я увидела уже не мальчишку, а мужчину. Он словно меня приворожил. Подошла и первой взяла его за руку! С того момента мы больше не отпускали друг друга.

Заветное «Да!»

- В 2018 году поступили в вузы: будущий супруг на нефтяное дело, а я на юриста. Скоро мы начали жить вместе, - рассказывает девушка.

Познакомились будущие молодожены еще в школе. Фото: из личного архива героев публикации

А 19 декабря 2021 года, в день рождения Виктории возлюбленный сделал предложение. Она ответила «Да!». Но регистрацию отложили: Николай мечтал о пышной свадьбе и влюбленные планировали устроить ее в июне.

А в сентябре 2022 года Николаю пришла повестка.

- 23 сентября позвонили и попросили явиться в военкомат, - рассказывает сибирячка. - Тогда мы решили больше не откладывать. Пошли в ЗАГС и расписались. Через три дня Коля уехал в центр подготовки в Новосибирск. Его распределили в мотострелковый батальон.

В конце октября Николая отправили в Луганскую область на СВО. Мужчина старался при каждой удобной возможности звонить жене.

В январе Виктория узнала о смерти мужа. Фото: из личного архива героев публикации

- Я часто ругала его за звонки, - едва сдерживая слезы, говорит Вика. - Боялась, вдруг с помощью связи его отследят и найдут. Но его было не переубедить. На все предостережения отвечал, что хотел слышать мой голос.

Разорвался снаряд

В январе она узнала о смерти мужа. Николай погиб 14 декабря. Батальон, в котором был сибиряк, прибыл на новое место. Военные разбивали лагерь, неподалеку шли боевые действия. В тот день рядом с Николаем взорвался снаряд. Осколки прилетели в голову. Он единственный, кто погиб…

- Я не могла поверить, - рассказывает сибирячка. - Думала, что это не мой муж, что Коля жив и просто пока не может выйти на связь. Но это оказалось правдой. В феврале состоялись похороны. У нас было столько планов... Коля всегда хотел дочку, даже имя придумал - Мира…

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