«Могу управлять хоть трамваем, хоть маршруткой!». Как работает единственная женщина-водитель автобуса в Иркутске

Пассажиры не перестают удивляться, когда видят шофера-женщину. Фото: из личного архива героини публикации

48-летняя Татьяна Фокина почти 30 лет посвятила себя работе в общественном транспорте. И сейчас она – единственная женщина-водитель маршрутного автобуса в Иркутске. Как ей работается в мужском коллективе? За что любит дорогу? И что сама говорит о своей специальности? Об этом в материале КП-Иркутск.

Сменила трамвай на автобус

- В детстве я мечтала стать врачом, - рассказывает Татьяна Фокина. — А в юности возник интерес к автомобилям. Приятели и друзья много рассказывали о вождении и устройстве машин. Поэтому, когда мне исполнилось 18 лет, я получила водительские права. И... отправилась на курсы машинистов трамвая. Это так затянуло, что я решила связать жизнь с перевозками пассажиров.

Почти 30 лет сибирячка отработала на трамваях, ловко управляла ими на всех маршрутах города. Но на одном виде транспорта Татьяна не остановилась – продолжала получать и другие категории водительского удостоверения. В итоге сейчас может сесть за руль не только трамвая и легковушки, но и даже троллейбуса.

- Захотелось попробовать что-то новое. Решила лет 10 назад отучиться на категорию D, - признается Татьяна. - А со временем сменила железные колеса на резиновые.

Теперь каждый будний день эта хрупкая блондинка садится на водительское место и выполняет регулярные рейсы по автобусному маршруту №27 «Центральный рынок – Топкинский микрорайон».

Пассажиры не перестают удивляться, когда видят шофера-женщину. Впрочем, сибирячка к этому привыкла.

- Со скептическими взглядами сталкиваюсь постоянно. Некоторые до сих пор считают, что женщины не умеют водить. Кто-то даже усмехается или пытается вывести меня на эмоции. Но я стараюсь не обращать внимание, - признается Татьяна. – Мужчины-коллеги меня не обижают. Всегда помогут и подскажут. Хотя, когда только пришла устраиваться на работу в компанию, они недоумевали. Мол, что я буду здесь делать? Но со временем мы узнали друг друга поближе и теперь они воспринимают меня как равную.

Угощает пассажиров конфетами

Татьяна признается, что выбрала эту работу в основном из-за любви к людям. Сибирячке нравится заводить новые знакомства, обмениваться добрыми словами.

Требования к женщине-водителю ничем не отличаются от мужчин. Фото: из личного архива героини публикации

- Я действительно получаю удовольствие от работы. Люблю общаться, люблю ездить по городу. Я практически всю жизнь работаю с пассажирами. Только в трамвае у меня была отдельная кабина, а здесь могу взаимодействовать с людьми напрямую, - рассказывает Татьяна. – У меня всегда есть с собой конфеты и шоколад. Порой могу угостить попутчиков. Многие считают профессию водителя скучной, мол, ездишь каждый день по одним и тем же маршрутам. Но я не устаю от этого. Наоборот! Всегда стараюсь находить что-то новое в привычном.

Требования к женщине-водителю ничем не отличаются от мужчин. Татьяна также проходит медосмотр перед выходом на рейс, заполняет путевой лист и проверяет техническое состояние автомобиля: следит за уровнем масла, антифриза и топлива. Рабочая смена составляет 12 часов с перерывом на обед. Первый рейс начинается в 7:00, а последний заканчивается к 20:00.

- Конечно, бывает, что к концу недели сильно устаешь. Все-таки для вождения требуется большая внимательность и концентрация. Но я стараюсь максимально отдохнуть в выходные дни. Выбираюсь на Байкал, на природу или просто провожу время с семьей. У меня двое взрослых детей и я уже бабушка. Домочадцы очень гордятся мной!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сгорела» за пять дней: СК завел уголовное дело после смерти 23-летней девушки в Ангарске (подробнее)

Домашняя собака откусила часть уха 11-летней девочке в Иркутске (подробнее)

Завершены поиски пропавшего без вести 11-летнего школьника в Братске (подробнее)