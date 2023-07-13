«Сгорела» за пять дней: СК завел уголовное дело после смерти 23-летней девушки в Ангарске

У 23-летней Полины Якимовой из Черемхова были грандиозные планы на жизнь. Фото: предоставлены героиней публикации.

У 23-летней Полины Якимовой из Черемхова были грандиозные планы на жизнь. Она мечтала о своем салоне красоты, недавно вышла замуж, планировала с мужем детей… Но в декабре прошлого года девушка перенесла два инсульта и умерла в больнице. Родные уверены, что девушку можно было спасти, а теперь СК завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В подробностях разбиралась КП-Иркутск.

- Полинка была самая младшая из сестер в нашей большой семье, где девять детей, - рассказывает ее сестра, 31-летняя Яна Лобанова. - Позитивная и лучезарная. Никогда не унывала и не печалилась. Даже несмотря на заболевание…

Еще в детстве Полине поставили диагноз пиелонефрит. Фото: предоставлены героиней публикации.

Еще в детстве Полине поставили диагноз пиелонефрит (инфекционное заболевание почек – Ред.). Со временем недуг стал хроническим. Тогда три раза в неделю Полина ездила в больницу в Ангарск, чтобы сделать диализ: удалить из крови избыток воды, растворенных веществ и токсинов, ведь ее почки не могли самостоятельно выполнять эту функцию.

- Накануне Нового года, 10 декабря, Полина, как обычно, поехала на процедуру. Добиралась на электричке, - рассказывает старшая сестра. - К вечеру она уже должна была вернуться домой, но этого не произошло. И на связь последний раз вышла, когда ждала электричку, а потом тишина…

Три раза в неделю Полина ездила в больницу в Ангарск, чтобы сделать диализ. Фото: предоставлены героиней публикации.

Взволнованные родственники разрывали телефон Полины звонками, но, когда на вызов ответили, они услышали чужой голос. «Девушке стало плохо. Мы везем ее в больницу», - сообщила бригада скорой помощи. Оказалось, сибирячке стало плохо на вокзале, когда возвращалась домой.

- Мы выяснили, куда именно ее отвезли, - говорит сибирячка. – Оказалось, что у Полины случился инсульт. Поверить в это не могли! Да, у нее были проблемы с давлением из-за почек. Но таблетки всегда были при ней, раньше никогда подобного не происходило.

В декабре прошлого года девушка перенесла два инсульта. Фото: предоставлены героиней публикации.

На следующий день, 11 декабря, Яна и муж Полины уже стояли на пороге больницы. Новости их шокировали…

- Врач рассказал, что за несколько часов до нашего приезда у Полины произошел еще один инсульт, после которого она впала в кому. Нам сообщили, что сестру экстренно готовили к операции: нужно было удалить гематому, возникшую в мозгу после инсульта, - едва сдерживая слезы, рассказывает Яна.

Через два часа операция завершилась, но, по словам Яны, были некоторые осложнения. В сознание ее сестра так и не пришла. Каждый день до 15 декабря родственники посещали Полину, лежавшую в реанимации. Она не говорила, не открывала глаза, но все же реагировала на приход гостей, шевелила пальцами. Семья не теряла надежды на лучшее.

У Полины были проблемы с давлением из-за почек. Фото: предоставлены героиней публикации.

- А утром 16 декабря позвонили из больницы и сказали, что Полина умерла, - вспоминает Яна. – Как сказали медики, у сестры произошел отек головного мозга из-за инсульта.

Родственники уверены, что Полину еще можно было спасти. Для разбирательства она обратилась в областной минздрав, следственный комитет и прокуратуру.

Корреспонденту КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области подтвердили информацию о заведении уголовного дела.

Утром 16 декабря позвонили из больницы и сказали, что Полина умерла. Фото: предоставлены героиней публикации.

- Следователи допрашивают свидетелей, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в СК. - Санкция по статье – лишение свободы на срок до трех лет.

Однако, что именно произошло в больнице, еще предстоит выяснить. Мы также обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Иркутской области. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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