Остался без присмотра родителей. Двухлетний мальчик утонул в реке в Качугском районе

Ребенок находился на водоеме вместе с матерью. Фото: прокуратура Иркутской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла на реке Анга в Качугском районе. 15 июля здесь пропал двухлетний мальчик. Ребенок находился на водоеме вместе с матерью. Женщина рыбачила и в какой-то момент отвлеклась. Через время она обнаружила, что ребенок исчез из виду. Позже в ходе поисковых мероприятий тело ребенка нашли в реке Лена, в которую впадает Анга.

- В ходе проверки следователи прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства о семейном благополучии, а также причинам и условиям произошедшего, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.

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