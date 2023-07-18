«Говорят, она переспала с ее мужем»: известны подробности драки, в которой 15-летнюю школьницу избили трубой

21-летнюю жительницу Черемховского района задержали за драку со школьницей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Отпусти!

- Не отпускай, Кать. (имя изменено - прим. редакции)

Это видео из небольшого села Онот Иркутской области быстро разлетелось в сети и стало причиной полицейской проверки. На кадрах, обрезанных до нескольких секунд, разворачивается ожесточенная схватка: одна девушка вцепилась в волосы другой – обе лежат на траве. Школьницу 15-ти лет, что отказывается отпускать прическу соперницы, держит парень, как позже выяснится - муж барышни в черном. По всей видимости, он пытается защитить супругу, но не успевает опомниться, и любимой исподтишка прилетает удар ногой по голове. Разъяренная таким приемом, она вырывается из цепких рук подростка и направляется в сторону дерева, рядом с которым все происходит, и достает…металлическую трубу. Своей несовершеннолетней обидчице девушка мстит ударом по телу с размаха. В этот момент образовавшийся на фоне радостный гогот зрителей сменился осуждением. Корреспонденту КП-Иркутск удалось выяснить, что стало причиной драки, и какое наказание грозит ее участницам.

Полицейские устанавливают чем именно был нанесен удар. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Забила «стрелку»

- В деревне ходили слухи, что Катя (ту, что на видео ударили трубой) переспала с мужем 21-летней Яны (имя изменено - прим. ред.). И многие верили в это, так как для своих 15-ти лет у Кати очень развязное поведение. Были ли другие доказательства измены? Этого я не знаю, - поделилась с журналистом знакомая обеих девушек. – При этом инициатором «стрелки» была сама Катя. Она писала Яне в соцсетях, не стесняясь в выражениях и используя в ее адрес очень жесткие слова. Подобное у нас происходило раньше, но чаще среди детей. Поэтому, когда все узнали, что девочки будут драться, то собрались поглазеть.

«Санта-Барбара» по-деревенски

По словам собеседницы КП-Иркутск, схватку снимали сразу несколько человек с разных ракурсов, поэтому определить автора видео, ставшим популярным в сети, практически невозможно. Также неизвестно, кто именно решил «прославить» героев «Санты-Барбары» по-деревенски. К слову, в кадр попал весь любовный треугольник – подозреваемый в неверности муж предпринимал безуспешные попытки уберечь от побоев молодую супругу.

- Некая женщина отправила пятиминутный ролик в общий чат поселения, написав: «Смотрите какая жестокость у вас творится». После чего она сразу же удалилась из группы, - продолжает рассказывать жительница Онота.

Получит срок за угрозу убийством?

Так, за ссору с побоями взялись люди в форме. Следующие кадры с участием 21-летней мстительницы были сняты уже в отделе полиции.

- Задержана за драку.

- За драку с кем?

- За драку с малолетней девчонкой.

- Вам известно было сколько ей лет?

- Да.

- Свою вину признаете?

- Да.

Однако раздраженный голос барышни говорит об обратном. Раскаяние может прийти позже – при вынесении приговора в суде. Пока правоохранители проводят проверку, но сообщается, что девушка может получить наказание за угрозу убийством и причинение вреда здоровью, тяжесть которого оценивают медики. Известно, что у пары есть ребенок.

КСТАТИ

Весной прошлого года «разборки» между женщинами и несовершеннолетней девушкой в Саянске попали в эфир ток-шоу «Мужское/Женское». Ослепленные ревностью подруги выловили одиннадцатиклассницу, избили, поставили на колени, обрезали волосы, облили зеленкой и заставили пройти по улице голой. Все эти издевательства мучительницы снимали на видео, которые позже сами распространили по местным пабликам. Прохожим, которые пытались помочь несчастной, они угрожали избиением. В результате, Следком Иркутской области завел уголовное дело. Приятельницам назначили условные сроки, а их ухажеры оборвали с уголовницами связи.

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