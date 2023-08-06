Иркутск официальный: публикуем подборку полезных сайтов города
Фото: Елена СИНИЦА
"Комсомолка" подготовила подборку самых полезных и важных порталов про Иркутск официальных сайтов городских ведомств, спасательных служб. Эта подборка вполне может вам помочь, если вы не знаете, где отыскать нужные телефоны и адреса.
Иркутск официальный сайт администрации города
Прочесть основные актуальные новости города, обратиться в администрацию города по интересующим вас вопросам вы можете через этот сайт. Также вы можете сделать это и по номеру телефона - +7 (3952) 52-00-25.
Правительство Иркутской области
Если же вас интересуют события регионального уровня или же ваша проблема за пределами областной столицы, вы вполне можете обратиться в интернет-приемную правительства Иркутской области. На сайте вы можете зайти в раздел "Обращения" и сообщить о волнующем вас вопросе.
Законодательное собрание
Любой человек может обратиться в Законодательное собрание Иркутска, чтобы уточнить вопросы касаемо деятельности парламента, либо обратиться к депутатам. Это можно сделать на официальном сайте.
Экстренные службы
Конечно, в экстренные службы вы всегда можете обратиться по единому номеру - 112. Однако мы вам все-таки подскажем контакты основных ведомств.
Скорая и неотложная медицинская помощь - сайт.
Главное управление МВД по Иркутской области - сайт.
МЧС Иркутска - сайт.
Ведомства
Прокуратура Иркутской области - сайт. По этой ссылке вы можете подать обращение в прокуратуру.
Следственный комитет Иркутской области - сайт.
Министерства
Министерство жилищной политики и энергетики. Все вопросы связанные с оплатой ЖКХ можно направлять в это ведомство.
Служба записи актов гражданского состояния - сайт. На портале можно узнать адреса и работу ЗАГСов, дворцов бракосочетания.
Министерство транспорта. Ведомство занимается общественным транспортом региона, междугородним сообщением.
Министерство здравоохранения Иркутской области. На сайте ведомства вы можете найти контакты основных горячих линий, справочные телефоны, а также прочесть последние новости о региональной медицине.
Транспорт, культура и погода
Аэропорт Иркутска - сайт. На портале размещено табло вылетов и прилетов самолетов, информация для встречающих и улетающих.
Росгидромет Иркутска и Иркутской области - сайт. Главный сайт города о погоде.
Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова - сайт.
Иркутский ТЮЗ - сайт.
Театр кукол "Аистенок" - сайт.
Иркутский городской театр народной драмы - сайт.