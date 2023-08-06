Иркутск официальный: публикуем подборку полезных сайтов города Фото: Елена СИНИЦА

"Комсомолка" подготовила подборку самых полезных и важных порталов про Иркутск официальных сайтов городских ведомств, спасательных служб. Эта подборка вполне может вам помочь, если вы не знаете, где отыскать нужные телефоны и адреса.

Иркутск официальный сайт администрации города

Прочесть основные актуальные новости города, обратиться в администрацию города по интересующим вас вопросам вы можете через этот сайт. Также вы можете сделать это и по номеру телефона - +7 (3952) 52-00-25.

Правительство Иркутской области

Если же вас интересуют события регионального уровня или же ваша проблема за пределами областной столицы, вы вполне можете обратиться в интернет-приемную правительства Иркутской области. На сайте вы можете зайти в раздел "Обращения" и сообщить о волнующем вас вопросе.

Законодательное собрание

Любой человек может обратиться в Законодательное собрание Иркутска, чтобы уточнить вопросы касаемо деятельности парламента, либо обратиться к депутатам. Это можно сделать на официальном сайте.

Экстренные службы

Конечно, в экстренные службы вы всегда можете обратиться по единому номеру - 112. Однако мы вам все-таки подскажем контакты основных ведомств.

Скорая и неотложная медицинская помощь - сайт.

Главное управление МВД по Иркутской области - сайт.

МЧС Иркутска - сайт.

Ведомства

Прокуратура Иркутской области - сайт. По этой ссылке вы можете подать обращение в прокуратуру.

Следственный комитет Иркутской области - сайт.

Министерства

Министерство жилищной политики и энергетики. Все вопросы связанные с оплатой ЖКХ можно направлять в это ведомство.

Служба записи актов гражданского состояния - сайт. На портале можно узнать адреса и работу ЗАГСов, дворцов бракосочетания.

Министерство транспорта. Ведомство занимается общественным транспортом региона, междугородним сообщением.

Министерство здравоохранения Иркутской области. На сайте ведомства вы можете найти контакты основных горячих линий, справочные телефоны, а также прочесть последние новости о региональной медицине.

Транспорт, культура и погода

Аэропорт Иркутска - сайт. На портале размещено табло вылетов и прилетов самолетов, информация для встречающих и улетающих.

Росгидромет Иркутска и Иркутской области - сайт. Главный сайт города о погоде.

Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова - сайт.

Иркутский ТЮЗ - сайт.

Театр кукол "Аистенок" - сайт.

Иркутский городской театр народной драмы - сайт.