"Со мной все хорошо": в каком состоянии находится боец СВО, которого избили в Забайкалье

Стало известно, в каком состоянии находится боец СВО, которого избили в Забайкалье. Фото: телеграм-канала Александра Осипова

Боец СВО Михаил, которого избила компания в Забайкалье, рассказал о своем самочувствии. Ролик с видеообращением Михаила в своем телеграм-канале выложил губернатор региона Александр Осипов.

- Хочу сказать всем, кто был тогда рядом, кто увидел информацию о случившемся в социальных сетях, бойцам СВО, что не бросили меня. Ваша забота, помощь моим родным - это приятно. Хочу сказать, что со мной все хорошо. Медики оказали мне всю необходимую помощь, - сказал боец.

Он также добавил, что с такими людьми, которые так себя ведут по отношению к бойцам СВО, нужно работать. В данном случае с ними работают правоохранительные органы. Михаил уверен, что они доведут дело до конца.

-Хочу сказать, что не должно быть самосуда, есть закон. Все понесут наказание, с ними работает полиция. Будьте людьми здравыми, пусть со всем разбирается полиция, - отметил он.

Михаил также добавил, что его самочувствием поинтересовались в администрации, спросили, какая нужна помощь. Полиция же пообещала выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 6 августа стало известно, что в Забайкалье избили инвалида, участника спецоперации на Украине. По имеющейся информации, компания местных жителей накинулась на двух боевых товарищей. КП-Иркутск удалось поговорить с сестрой пострадавшего.