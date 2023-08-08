Просто пёс в ребро! Зоопсихолог рассказала, как отучить питомца от вредных привычек и сохранить свои нервы

Как просто и без вреда корректировать поведение питомца. На вопросы отвечает эксперт. Фото: Иван ПРОХОРОВ

- У всех псы как псы, а мне самый невоспитанный достался! - ворчит моя подруга Мила, оттаскивая за поводок рычащего джек-рассел-терьера по кличке Гром. Порода эта миниатюрная. Казалось бы, диванный песик, да где уж там! Имя непоседе подобрали точно: то горшок с цветами перевернет, то детвору во дворе напугает, то облает парочку на роликах в парке. Бороться с вредными привычками - непростая задача и для человека. Попробуй отучи подростка грызть ногти! В случае с животными на помощь приходят терпение и тренировка. За советами по воспитанию питомца я обратилась к зоопсихологу Анне Корсо. За ее спиной 15 лет опыта и не одна сотня укрощенных псов.

Метит углы

Проблема: питомец вдруг начал справлять малую нужду в квартире.

- Причин может быть несколько, - объясняет наш эксперт. - Для начала проверьте температуру воздуха. Собака чувствует себя комфортно при 23 - 25 градусах. Если в квартире теплые полы, оставьте одно прохладное место и положите туда лежанку. Иначе пес будет больше пить и, как следствие, чаще оставлять лужи.

Также дело может быть в психоэмоциональном состоянии. Восприятие у собаки - как у трехлетнего ребенка. Вот вы ее поругали или завели другого любимца - например, телевизор. Все это может вызвать чувство страха за свое место в стае. Боясь быть изгнанным, пес примется безудержно метить территорию.

Чтобы исправить ситуацию, попробуйте купить лоток со столбиком, а «излюбленные места» обработать специальным спреем. И покажите питомцу, что любите его. Да, несмотря на лужицы.

Если же щенок гадит дома, не дожидаясь прогулки, пересмотрите график выгула. Скорее всего, песик еще не готов столько терпеть. В

среднем собака должна справлять нужду 2 - 3 раза в день. Оптимальный перерыв - порядка 4 - 5 часов, максимальный - около 10 часов. Ночью и утром четвероногий может терпеть дольше - речь идет о здоровом псе вне сезона течек и в возрасте не младше двух лет. Если проблемы с туалетом не решаются - обратитесь к ветеринару.

Воспитать можно кого угодно, считает Анна Корсо. Фото: личный архив Анны Корсо.

Грызет мебель

Проблема: погрызенные провода, тапки, диванные подушки, мебель.

- Такое поведение может говорить о нескольких проблемах. Самая распространенная - нехватка нагрузки. Если вы не можете обеспечить хаски шестичасовые прогулки на воздухе, пес точно выплеснет энергию в квартире. Другим породам в среднем требуется по 2 - 3 часа в сутки. Чтобы спасти диваны и кресла, вставайте пораньше и устраивайте питомцу забег, чтобы дома тот падал с ног. Вторая причина ненависти к хозяйским вещам - попытка привлечь внимание. Если пес почувствует холод со стороны любимого человека - беды не миновать. Подобные случаи встречаются в семьях, где появляется ребенок, который резко переключает все внимание на себя. Третья причина - болят зубы, и тут нужна помощь ветеринара.

А вот растерзанная обувь - очень красноречивый знак. Животное готово сделать все, чтобы домочадцы больше не выходили за порог. Метод по-своему эффективный. Чтобы собака не скучала, хозяевам на время расставания надо оставлять вещь со своим запахом. Не помогает - купите клетку. Страшного в этом ничего нет. Зато дом останется в порядке.

Песни для соседей

Проблема: вой в квартире.

- Сольные концерты питомцы любят устраивать, когда остаются в одиночестве. Виной всему - страх потерять хозяина. Попробуйте установить камеру, благодаря которой можно не только следить за происходящим дома в режиме онлайн, но и разговаривать с любимцем. Может подойти детская радионяня. Правда, нет гарантии, что современные технологии не введут пса в еще больший шок.

В качестве антистресса подойдут различные вкусности, которые можно грызть или рассасывать, а также пищевые коврики или головоломки. А вот от пластиковых и тканевых игрушек лучше отказаться. Оставшись без присмотра, пес может проглотить пуговицу или синтепон, а потом эти предметы из кишечника придется вытаскивать врачу.

Не забывайте хвалить питомца за его успехи. Фото: личный архив Анны Корсо.

Клянчит еду

Проблема: выпрашивает еду со стола.

- Собаки - лучшие манипуляторы. Если хозяин хотя бы раз даст слабину, пес это запомнит. Привычку просить еду со стола может привить только сам человек. Чтобы отучить от нее, нужны пара недель и твердость духа перед милой мордахой. Рецепт - грозное «Нет!» и указание животному на его место.

Гоняет велосипедистов

Проблема: собака на прогулке преследует все, что движется.

Псы по своей природе консерваторы, что-то новое не признают и даже боятся. В числе пугающего и неизведанного - мотоциклы, велосипеды, ролики, самокаты... К тому же движущиеся на нее фигуры собака принимает как врага, желающего напасть. Вот и обороняется.

- Соберите друзей на велосипедах и предложите вместе прокатиться, - советует наш эксперт. - Пусть питомец сначала обнюхает этот новый для себя предмет, а затем попробует пройтись рядом с вами во время поездки. Так пес почувствует себя причастным к этому занятию и перестанет проявлять агрессию.

Подбирает «гадость»

Проблема: хватает на улице все подряд и ест.

- Мы часто недооцениваем собачий интеллект. Псы прекрасно чувствуют, каких витаминов в организме им не хватает, и стараются исправить это, съедая травку или камушки. Не мешайте. Охотничьи породы на то и охотничьи, чтобы приносить хозяину добычу. Не ругайте собаку за убитую белку или птицу, ведь пес хочет быть вам полезным. Не повышая голоса, заберите презент и угости[1]те добытчика чем-то другим. Залезая животному в пасть с криками «фу» или «нельзя», вы потеряете его доверие. В следующий раз собака, завидев вас, попросту проглотит найденную на улице мелочовку. Если животное тянет в пасть все без разбору, совет один: надевать на прогулки намордник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрещенные методы воспитания

1. Рукоприкладство;

2. Использование «строгого» (с шипами внутрь) и электрошокового ошейников;

3. Коррекция поведения неприятным звуком (кольца Фишера, банка с монетами или камнями);

4. Отбирание еды, игрушек;

5. Игнорирование животного или его изоляция от домочадцев.

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