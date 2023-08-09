Положение к конкурсу.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

Открытый региональный архитектурно-художественный конкурс на разработку лучшего

архитектурно-художественного образа памятника войнам сибирякам, павшим на Мамаевом кургане в г. Волгограде

Заказчик:

Правительство Иркутской области

Организатор:

При поддержке:

Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»

Предмет конкурса:

Разработка эскизного предложения лучшего архитектурно-художественного образа памятнику войнам сибирякам, павшим на мамаевом кургане в г. Волгограде (далее Памятник)

Сроки проведения конкурса:

01 сентября 2023 года – 15 октября 2023 года

Цель поведения конкурса:

Поиск наилучшего архитектурно-художественного решения Памятника с привлечением самого широкого охвата участников с целью привлечения внимания к истории России, воспитания военно-патриотического духа, развитие творческих способностей.

Участники Конкурса:

Участниками конкурса, могут стать лица старше 12 лет (школьники), студенты, преподаватели, а также архитекторы, дизайнеры, скульпторы и иные лица с российским гражданством, проживающие на территории Сибирского федерального округа. Участники конкурса вправе создавать временные творческие коллективы.

Стоимость проведения конкурса:

100 тыс. рублей (без учета налогов, предусмотренных законодательством РФ)

Положение к конкурсу.

Положение к конкурсу.

Положение к конкурсу.

Положение к конкурсу.

Положение к конкурсу.