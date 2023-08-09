Положение к конкурсу.
ПРАВИЛА КОНКУРСА
Открытый региональный архитектурно-художественный конкурс на разработку лучшего
архитектурно-художественного образа памятника войнам сибирякам, павшим на Мамаевом кургане в г. Волгограде
Заказчик:
Правительство Иркутской области
Организатор:
При поддержке:
Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»
Предмет конкурса:
Разработка эскизного предложения лучшего архитектурно-художественного образа памятнику войнам сибирякам, павшим на мамаевом кургане в г. Волгограде (далее Памятник)
Сроки проведения конкурса:
01 сентября 2023 года – 15 октября 2023 года
Цель поведения конкурса:
Поиск наилучшего архитектурно-художественного решения Памятника с привлечением самого широкого охвата участников с целью привлечения внимания к истории России, воспитания военно-патриотического духа, развитие творческих способностей.
Участники Конкурса:
Участниками конкурса, могут стать лица старше 12 лет (школьники), студенты, преподаватели, а также архитекторы, дизайнеры, скульпторы и иные лица с российским гражданством, проживающие на территории Сибирского федерального округа. Участники конкурса вправе создавать временные творческие коллективы.
Стоимость проведения конкурса:
100 тыс. рублей (без учета налогов, предусмотренных законодательством РФ)
Положение к конкурсу.
Положение к конкурсу.
Положение к конкурсу.
Положение к конкурсу.
Положение к конкурсу.
Положение к конкурсу.