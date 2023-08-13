«Конца и края нет»: пробка на Култукском тракте растянулась на несколько десятков километров из-за ДТП с фурой

Очевидцы сообщают в местных пабликах, что пробка растянулась на несколько десятков километров. Фото: сделано с помощью "Яндекс-карты".

Многие сибиряки, возвращавшиеся с Байкала в центр и наоборот, оказались в заточении на Култукском тракте. На 97 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» расположилась почти 20-километровая пробка. Виной всему авария с фурой. Сегодня, 13 августа, тяжеловесное транспортное средство въехало в железобетонное ограждение. У машины резко отказали тормоза. В итоге большегруз закрыл для движения одну полосу.

- При содействии подрядной организации и территориального подразделения ГИБДД организовано реверсивное движение по одной полосе. Ожидается приезд эвакуатора, - рассказывает КП-Иркутск ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - Просим водителей быть внимательными и воздержатся от поездок по трассе до ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцы сообщают в местных пабликах, что пробка растянулась на несколько десятков километров в обе стороны.