“Единая Россия” сформировала партийную программу для Приангарья на ближайшие годы Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Команда Приангарья представила свою программу развития Иркутской области на ближайшие годы на прошедшей партийной конференции. В ней сформулированы как общие цели и задачи, так и конкретные проекты, которые будут являться приоритетными. Документ рабочий и активно обсуждается, однако общая его концепция однозначна: «кризис –время возможностей». Никаких скидок и оглядок на «трудные времена» в ней нет.

Новая программа включает в себя элементы отчета об уже проделанной работе по исполнению Народной программы и Партийных проектов «ЕР». Так же в ней сформулированы достижимые цели и задачи, определены показатели и сроки. Например, в ближайшей перспективе планируется строительство в рамках национальных проектов 16 школ, 4 детских садов, 45 объектов здравоохранения (поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов), 7 учреждений культуры, 3 спортивных объектов, 90 объектов дорожного хозяйства, 18 объектов ЖКХ, 15 многоквартирных жилых домов. Это лишь один из множества пунктов, который наглядно демонстрирует: поставлена задача сохранить и даже увеличить темпы социально-экономического развития региона.

Несмотря на кажущуюся амбициозность, новые задачи ставятся очень конкретно, учитываются реальные сроки их воплощения, исходя из уже подтвержденных результатов, ведь планомерная работа по многим направлениям уже ведется, а реализация крупных проектов требует долговременной подготовки. И такие задачи уже выполняются, именно с оглядкой на перспективу, в том числе и долгосрочную.

- Главная цель Команды Приангарья на нынешнем этапе – не пустить кризис в область, - пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Программа жестко транслирует убеждение ее авторов в том, что наша жизнь будет становиться лучше, несмотря на все внешние обстоятельства. Для этого создаются надежная материальная база и понятные, единые для всех правила игры.

В качестве инструментов для дальнейшего развития в программе предлагается увеличение финансирования на ремонт и строительство дорог, сохранение энерготарифов для населения, расширение мер поддержки для участников СВО и их семей, развитие программы социальных контрактов, совершенствование регионального налогового законодательства, обеспечение медицинских учреждений необходимыми специалистами и многое другое. В частности, стопроцентное лесовосстановление каждого вырубленного гектара уже в 2024 году - такая задача уже была поставлена перед правительством региона.

Безусловно, такая программа выгодно отличается от предложений оппонентов, которые опираются лишь на общеизвестные проблемы, обозначая их, но не предлагая конкретных механизмов решения. Здесь же затронуты интересы буквально всех жителей Иркутской области, включая малые и отдаленные поселения. Минимум идеологии и максимум конкретики, как в списке дел на сегодня.