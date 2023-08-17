В Ангаре Иркутской области затопило баржу, груженую углем. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту затопления судна в акватории реки Ангары. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Происшествие случилось 17 августа в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай Свирского района Иркутской области, - говорят в ведомстве.

Из-за крена груз сместился и была затоплена баржа, которая принадлежит АО «Восточно-Сибирское речное пароходство». Пострадавших нет.

К месту происшествия выезжала транспортная прокуратура. Сейчас принимаются меры по поднятию баржи, а также обеспечению безопасности судоходства на данном участке водного объекта.

Сейчас проводятся проверки, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.